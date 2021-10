Doanh nghiệp đứng đằng sau “nhãn hàng quốc dân” được hàng triệu người tin dùng và những yếu tố then chốt để doanh nghiệp Việt Nam tự hào sánh vai cùng năm châu

Hoa Linh là một công ty dược phẩm Việt Nam, trước cơn bão các sản phẩm cùng ngành hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau đổ bộ vào thị trường trong nước, công ty vẫn vững vàng với những sản phẩm thiết yếu chăm sóc sức khoẻ hàng ngày được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Điều gì đã giúp các sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh có được vị trí như vậy trên thị trường?

Dược sĩ và Bác sĩ là những người có kiến thức chuyên môn y dược, hiểu biết sâu sắc về sức khoẻ con người, về bệnh lý học, dược lý học. Họ nắm vững cơ chế, nguyên lý hoạt động, vai trò, tác dụng của các hoạt chất, các thành phần trong các sản phẩm dược phẩm, mĩ phẩm, thực phẩm. Họ cũng là những người được đào tạo để trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng. Vì vậy, các dược sĩ, bác sĩ chính là những người luôn ưu tiên sức khoẻ con người, biết được rõ nhất điều gì tốt, điều gì không tốt cho sức khoẻ, điều gì nên, điều gì không nên làm để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Xuất thân là những dược sĩ, bác sĩ được đào tạo chính quy, đội ngũ sáng lập và quản lý Dược phẩm Hoa Linh đã định hướng phát triển những sản phẩm của doanh nghiệp theo đúng tinh thần ưu tiên bảo vệ sức khoẻ con người dựa trên cơ sở chuyên môn y dược, dù đó là dược phẩm hay sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân. Họ cũng chú trọng tuyển dụng những dược sỹ, bác sỹ có trình độ chuyên môn giỏi, nhiệt huyết với nghề, tận tâm trong công việc. Để đảm bảo yếu tố hiệu quả và an toàn của sản phẩm luôn song hành, trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Dược phẩm Hoa Linh còn phối hợp với các chuyên gia, cố vấn chuyên môn trong và ngoài nước, các bệnh viện, hội, ngành nghề chuyên môn hàng đầu như: Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Viện Răng hàm mặt Trung Ương, Viện Da liễu Trung Ương, viện Y Học Cổ Truyền, Hội phụ sản Việt Nam….

Hành trình sen trắng vươn mình - 20 năm nỗ lực bứt phá tỏa hương khát vọng

Do đó, những sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp, từ sản phẩm dược phẩm thuốc ho Bảo Thanh đến các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sử dụng hàng ngày như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, dầu gội đầu dược liệu Nguyên Xuân… đều được đảm bảo đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất trong từng giai đoạn: nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất, bảo quản, đưa ra thị trường. Có lẽ do đó mà chất lượng sản phẩm đã thực sự chinh phục được người tiêu dùng. Cũng vì theo đuổi sự an toàn, lành tính nên các sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh đã đi theo một hướng đi khá đặc biệt. Hướng đi này không chỉ đem đến thành công cho doanh nghiệp mà còn giúp bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tinh hoa y dược cổ truyền Việt Nam.

Dù xã hội có hiện đại đến đâu thì những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn không bao giờ thay đổi và không gì có thể thay thế được. Ngay cả trong y dược học cũng thế.

Những bài thuốc dân gian sử dụng dược liệu từ thiên nhiên đến giờ vẫn mang lại sự ngạc nhiên cho nhiều nhà khoa học. Tây y phát triển đáng ngưỡng mộ khi trí tuệ con người kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ, khoa học, nhưng thật lạ là họ đã nhiều lần phải quay trở lại Phương Đông để nghiên cứu sự kỳ diệu của những bài thuốc và dược liệu có từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Việt Nam chúng ta cũng là một đất nước có rất nhiều loại cây dược liệu và những bài thuốc dân gian quý. Với điều kiện tự nhiên đặc thù, thổ nhưỡng và thiên nhiên ưu đãi, nước ta có hàng ngàn loài thực vật được sử dụng làm nguồn dược liệu phong phú, trong đó nhiều loại quý hiếm được xem là "kim cương xanh" của con người. Với thế mạnh đó, từ kinh nghiệm thực tế cuộc sống, cộng đồng các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước đã tích luỹ được những phương thuốc hiệu quả sử dụng các loại cây, con làm nguyên liệu, hình thành nên một kho tàng bài thuốc dân gian khổng lồ của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, ngành y tế đã tổng hợp gần 1.300 bài thuốc dân gian trên cả nước để đưa vào nghiên cứu phục vụ công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho người dân.

Dược phẩm Hoa Linh đã khai thác hiệu quả những bài thuốc dân gian và ứng dụng thành công vào nghiên cứu sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khoẻ con người:

Dung dịch vê sinh phụ nữ Dạ Hương với các thành phần thảo dược thiên nhiên thuần khiết nhất từ lô hội, lá trà xanh, lá dâu tằm cho đến muối tinh khiết, vitamin E. Công thức sản phẩm được xây dựng với sự kết hợp tỷ lệ nguyên liệu khoa học hợp lý, giúp chị em làm sạch vùng kín nhẹ nhàng, loại bỏ mùi hôi, dưỡng da và ngăn ngừa viêm ngứa. Không chỉ rửa sạch nhẹ nhàng, Dạ Hương còn có độ pH lý tưởng (pH 5-6), phù hợp với sinh lý phụ nữ.

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu thành phần gồm bột xơ từ vỏ quả cau, vitamin E, cam thảo, cúc kim tiền, bạc hà, muối tinh khiết, neem, hương nhu…giúp răng trắng sáng an toàn, chắc khoẻ tự nhiên, góp phần cải thiện tuần hoàn mao mạch, bảo vệ lợi, chắc chân răng, góp phần ngăn ngừa nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng.

Dầu gội đầu dược liệu Nguyên Xuân với chiết xuất từ 13 vị dược liệu cổ truyền giúp dưỡng tóc từ gốc, cho mái tóc bóng khỏe, mềm mượt…. Đặc biệt, chiết xuất Bạch quả và Hà Thủ Ô đỏ hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu dưới da đầu, từ đó nuôi dưỡng và giảm các vấn đề của tóc như: Gàu, ngứa, rụng tóc, tóc khô xơ chẻ ngọn, tóc bạc sớm….

Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh chắt lọc những tinh hoa từ bài thuốc cổ Xuyên bối tỳ bà cao có lịch sử hơn 300 năm, kết hợp với kinh nghiệm trị ho dân gian Việt Nam bằng các vị thuốc từ thiên nhiên như ô mai, vỏ quýt, mật ong. Thuốc phát huy tác dụng theo nguyên lý y học cổ truyền: không chỉ chữa trị triệu chứng, phần ngọn của bệnh (giảm ho nhanh, hóa đờm hiệu quả), mà còn coi trọng bổ phế, nâng cao thể trạng, cải thiện phần gốc của bệnh.

Những sản phẩm trên được nghiên cứu bài bản bởi các dược sĩ, bác sĩ, tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành, vừa đem lại hiệu quả vừa an toàn, lành tính, được người tiêu dùng ưa chuộng, yên tâm chọn lựa sử dụng.

Dược phẩm Hoa Linh là một doanh nghiệp đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học công nghệ, luôn cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất vào hoạt động sản xuất cũng như quản lý doanh nghiệp nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, tối ưu hiệu quả lao động và theo kịp sự phát triển không ngừng của mọi mặt đời sống xã hội.

Hai nhà máy của Dược phẩm Hoa Linh tại KCN Phùng và KCN Đồng Văn được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất Việt Nam, các nhà máy đều đạt tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP, CGMP và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Doanh nghiệp hiện đang từng bước tiến hành quá trình số hoá trong công tác điều hành, quản lý nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá mọi nguồn lực, luôn theo sát xu thế thời đại, nhanh chóng có được những số liệu phân tích, nhận định tổng quan để kịp thời điều chỉnh đảm bảo kiểm soát tốt tất cả các khâu vận hành doanh nghiệp.

Cùng với cơ sở vật chất, năng lực quản lý và năng lực nghiên cứu sản xuất, nguyên liệu và bao bì cũng là những yếu tố liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Do đó, việc lựa chọn đối tác trong những lĩnh vực này hết sức quan trọng. Đối tác mà Dược phẩm Hoa Linh lựa chọn để hợp tác về nguyên liệu, bao bì hiện tại cũng đều là những đơn vị có công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại bậc nhất trong và ngoài nước. Bên cạnh chất lượng sản phẩm đã được người tiêu dùng kiểm nghiệm và tin dùng, hình thức bên ngoài các sản phẩm của doanh nghiệp này cũng rất ấn tượng, không hề kém cạnh bất cứ sản phẩm ngoại nhập hay sản phẩm của các công ty đa quốc gia nào. Từ chất liệu đến thiết kế, in ấn bao bì đều thể hiện sự tỉ mỉ, chăm chút cẩn thận đối với từng sản phẩm, sự chu đáo, quan tâm đến thẩm mĩ và tính tiện dụng cho người dùng. Bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm đều đảm bảo tiêu chuẩn về kĩ thuật và chất liệu, giúp bảo quản sản phẩm một cách tốt nhất. Tất cả các sản phẩm từ dược phẩm đến sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng ngày đều có hướng dẫn sử dụng chi tiết cụ thể và các lưu ý an toàn cho người dùng, công nghệ thiết kế và in ấn hiện đại mang tính thẩm mĩ cao.

Trước sự phát triển bùng nổ của thời đại công nghiệp 4.0, Internet kết nối toàn cầu, khái niệm thế giới phẳng ra đời, người tiêu dùng thế hệ mới có nhiều thông tin hơn, nhiều kiến thức về sản phẩm hàng hoá hơn, họ trở nên thông minh hơn trước quyết định mua sắm của mình. Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với các doanh nghiệp.

Tâm lý sính hàng ngoại của người Việt Nam vẫn còn tồn tại khá rõ nét, tuy nhiên, thế hệ người tiêu dùng mới không sính ngoại một cách mù quáng, họ có hiểu biết và có điều kiện thuận lợi để tiếp cận, tìm hiểu kĩ càng về sản phẩm mình sẽ mua. Đa số người tiêu dùng hiện nay, ngoài việc tiếp nhận thông tin bị động từ những quảng cáo, họ đều chủ động tìm hiểu về nguồn gốc sản phẩm, giá cả, chất lượng sản phẩm thực tế thông qua phản hồi của người dùng. Chính vì vậy, hàng hoá gắn nhãn mác hàng ngoại nhưng nguồn gốc không rõ ràng, chất lượng không đảm bảo dần bị loại khỏi tầm ngắm của người tiêu dùng Việt Nam, các sản phẩm nội chất lượng cao, có uy tín với khách hàng ngày càng được ưa chuộng.

Dược phẩm Hoa Linh cũng đã chinh phục người tiêu dùng Việt Nam bằng chất lượng sản phẩm và uy tín doanh nghiệp.

Minh chứng rõ nhất là sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, một sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tin dùng số 1 trong dòng sản phẩm cùng loại tại Việt Nam 12 năm liên tiếp (2009-2021). Trong suốt khoảng thời gian đó, Dạ Hương luôn dẫn đầu thị trường với thị phần áp đảo chiếm trên 60%, gấp hơn 2 lần do với sản phẩm đứng vị trí số 2. Sản phẩm đã trở thành người bạn thân thiết, gắn bó của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, ngay cả khi họ ra nước ngoài sinh sống. Cái tên Dạ Hương thậm chí còn trở thành tên gọi đại diện cho cả dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ, được mệnh danh là "bí quyết duy trì hạnh phúc lứa đôi", trở thành "nhãn hàng quốc dân" trong mắt chị em phụ nữ.

Một sản phẩm từ lâu đã rất quen thuộc trong tủ thuốc của mỗi gia đình người Việt Nam là Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh của Dược phẩm Hoa Linh. Đây là sản phẩm giúp chữa trị hiệu quả các chứng ho do cảm lạnh, nhiễm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho dai dẳng lâu ngày, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Với những đóng góp tích cực của sản phẩm trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ con người, năm 2014, nhãn hiệu thuốc ho Bảo Thanh được Bộ y tế trao tặng giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt, nhằm tôn vinh thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt.

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu và dầu gội đầu dược liệu Nguyên Xuân là những sản phẩm mới xuất hiện vài năm trở lại đây nhưng cũng đã có được vị trí vững chắc trên thị trường. Để đạt được kết quả đó, nếu chỉ có sự nỗ lực không ngừng tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho con người của doanh nghiệp thì chưa đủ, mà còn cần cả sự sáng suốt trong lựa chọn của người tiêu dùng. Họ đã nhanh nhạy nhận ra những ưu điểm an toàn, lành tính của các sản phẩm được nghiên cứu, phát triển từ những bài thuốc cổ truyền có giá trị lâu đời. Kem đánh răng Ngọc Châu đã vinh dự lọt top 10 thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng trong lễ tôn vinh "Thương hiệu uy tín – Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tin dùng 2016". Tại Lễ công bố & vinh danh 100 sản phẩm, dịch vụ Tin Dùng năm 2020, nhãn hàng Nguyên Xuân cũng đã vượt qua nhiều sản phẩm cùng loại để giành giải thưởng Dầu gội dược liệu dưỡng tóc được yêu thích nhất.

Trên đây là bốn yếu tố then chốt để một doanh nghiệp Việt Nam tự hào sánh vai cùng các doanh nghiệp quốc tế, để các nhãn hiệu hàng hoá thuần Việt tự tin trước sự đổ bộ rầm rộ của những thương hiệu nước ngoài vào thị trường nội địa trong thời kì toàn cầu hoá hiện nay. Không những thế, sản phẩm của Dược Hoa Linh đã xuất khẩu sang 1 số nước như: Hàn quốc, Đài Loan, Lào, Malaysia … Trên đà phát triển đó, công ty đang tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để đạt được mục tiêu lớn lao hơn: góp phần cùng các doanh nghiệp Việt nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Qua đó, đem lại lợi ích cho quốc gia nói chung và tìm kiếm cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.