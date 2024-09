Vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vừa khoe ảnh check in tại tháp Namsan (Hàn Quốc). Đáng chú ý nhan sắc của nàng WAG Hải My lập tức nhận mưa lời khen từ dân mạng. Bên dưới bài đăng của cô nàng có nhiều ý kiến cho rằng trông cô vẫn tươi trẻ, vóc dáng thon gon như "gái chưa chồng". Cũng có người cho rằng Hải My đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Dù mới sinh em bé, đang phải chăm con nhưng vợ Văn Hậu đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô nàng luôn xinh đẹp mỗi khi xuất hiện.

Văn Hậu và Hải My cùng đi Hàn Quốc nhưng mục đích chính của chuyến đi không phải đi chơi. Sau một năm dính chấn thương cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa có dấu hiệu có thể thi đấu trở lại. Cùng vì vậy anh đã quyết định sang Hàn Quốc điều trị. Hải My là người đồng hành cùng chồng trong chuyến đi điều trị chấn thương này.

Nhan sắc của mẹ bỉm sữa Doãn Hải My

Cô nàng tranh thủ cùng chồng đi chơi tại Hàn Quốc

Văn Hậu vẫn đang tích cực điều trị chấn thương

Cặp đôi đi chơi và xem đá bóng trong ngày không phải điều trị

Chuyện gì đã xảy ra với Đoàn Văn Hậu?

Đoàn Văn Hậu đá trận gần nhất cho CLB Công an Hà Nội là ngày 27/8/2023, đó là vòng cuối của V.League 2023. Đến tháng 9 thông tin về chấn thương của hậu vệ sinh năm 1999 được công bố.

Theo đó, Văn Hậu bị chấn thương ở gót chân và bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Việt Nam ở thời HLV Troussier.

Thời điểm đó, CLB CAHN cho biết: "Theo những chẩn đoán ban đầu, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Đây là tổn thất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V.League".

Dẫu vậy, chấn thương của cầu thủ này phức tạp hơn dự tính và một năm rồi Hậu vẫn chưa thể tập luyện với bóng.