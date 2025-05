Tròn một năm sau sinh con đầu lòng cho hậu vệ nổi tiếng nhất nhì ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My nhận về rất nhiều sự chú ý và tán thưởng bởi vóc dáng mảnh mai, thần thái rạng rỡ trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của cậu quý tử Đoàn Minh Đăng. Nhưng spotlight lần này không chỉ thuộc về nàng hậu mà còn dân tình còn không ngừng xuýt xoa khi nhìn sang mẹ ruột của cô – người phụ nữ U50 nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang visual quá đỉnh!

Mới đây, nhân Ngày của mẹ, Đoàn Văn Hậu đã tự tay tung ra những bức ảnh hậu trường cực xịn của bà xã Doãn Hải My cùng hai mẹ để bày tỏ sự tri ân và tình yêu thương với những người phụ nữ quan trọng nhất với mình, những người đã và đang làm rất tốt vai trò người mẹ trong gia đình. Qua bài đăng của Văn Hậu, dân tình lại được một phen trầm trồ vì nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Doãn Hải My. Và khi cô nàng xuất hiện cùng mẹ ruột, cư dân mạng lại thêm một lần cảm thán vì "gen nhà ngoại đỉnh thật sự". Không chỉ lấy lại vóc dáng cực phẩm sau sinh, tiểu thư Doãn Hải My còn gây sốt khi đứng cạnh mẹ mà nhìn không khác gì... chị em gái.

Trong ảnh, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện váy lụa xanh navy ôm sát, để lộ vóc dáng thon gọn cùng xương quai xanh cực phẩm. Dù mới sinh con đầu lòng cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu cách đây chưa lâu, nhưng Doãn Hải My đã nhanh chóng về dáng với vòng eo nhỏ nhắn, làn da mịn màng và thần thái cuốn hút, vibe tiểu thư khuê các "mình hạc xương mai" đẹp nao lòng khiến người ta mê mẩn và muốn che chở. Visual lá ngọc cành vàng của nàng WAG khiến dân mạng không ngừng thốt lên: "Sang nhất dàn WAGs Việt luôn đó".

Doãn Hải My khoe vóc dáng "mình hạc xương mai" khiến người ta mê đắm

Một nhân vật khác cũng chiếm spotlight không kém, chính là mẹ ruột của Hải My. Diện váy đen dài đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, bà Đoàn Phương Mai – mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu – khiến ai nấy đều bất ngờ bởi ngoại hình quá trẻ trung. Làn da sáng, vóc dáng mảnh mai, thần thái sang chảnh – tất cả khiến netizen phải thốt lên: "Đã hiểu Doãn Hải My xinh đẹp cỡ đó là do đâu".

Không ít người sau khi nhìn bức ảnh còn tưởng rằng bà Mai Đoàn và Doãn Hải My là hai chị em đi dự tiệc, bởi sự tương đồng từ vóc dáng đến phong cách ăn mặc. Trên thực tế, mẹ của Doãn Hải My đã ở tuổi U50, nhưng luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, gu thời trang hiện đại và không hề kém cạnh hội hot mom showbiz.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện đồ cùng phong cách với con gái - Doãn Hải My, nhan sắc trẻ đẹp U50 gây sốt

Trước đó, trong một lần hai mẹ con Doãn Hải My bị team qua đường bắt gặp khi đang đi shopping tại trung tâm thương mại, loạt ảnh được chia sẻ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Cả hai đều diện đồ đơn giản nhưng vẫn "cân" mọi ánh nhìn: Hải My thì diện áo len trắng và quần short khoe chân dài thẳng tắp, mẹ cô thì mặc váy dài nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất quý bà sang chảnh.

Từ mẹ đến con, nhan sắc và thần thái đều thuộc hàng "đỉnh của chóp". Cư dân mạng không khỏi ghen tị với Văn Huậ: "Vừa được vợ xinh, vừa có mẹ vợ trẻ đẹp hết phần thiên hạ, hội cầu thủ ai bằng anh".