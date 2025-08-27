Ngày 27/8, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng bất ngờ có bài đăng mới sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng. Cô cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, trang bán hàng online lợi dụng, giả mạo để kinh doanh các sản phẩm có bao bì của Hanayuki và hình ảnh của Đoàn Di Băng.

Qua bài đăng trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng khẳng định các mặt hàng Hanayuki đang được bày bán trên mạng xã hội là giả mạo. "Chúng tôi xin khẳng định, công ty hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược. Trong thời gian này, công ty chúng tôi không phân phối và không bán bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường thông qua fanpage và TikTok tên Di Băng hoặc Đoàn Di Băng hoặc Hanayuki.

Mọi sản phẩm đang bán dưới các tài khoản đã nêu trên hiện nay đều là những sản phẩm khác hoàn toàn và không liên quan đến công ty cũng như thương hiệu Hanayuki".

Đoàn Di Băng khẳng định công ty vẫn đang tạm ngừng kinh doanh theo quy định

Đoàn Di Băng cho biết khách hàng cần cảnh giác, tránh mua nhầm sản phẩm giả mạo để không ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi. Cô cho biết khi công ty được phép hoạt động trở lại, Hanayuki sẽ thông báo chính thức qua fanpage có tick xanh và các kênh truyền thông chính thống. Đồng thời, phía Hanayuki khuyến cáo những ai đang sử dụng tên thương hiệu hoặc cá nhân Đoàn Di Băng để kinh doanh trái phép nên chấm dứt, tránh những rắc rối pháp lý về sau.

Thời gian gần đây, các sản phẩm thuộc công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng, được cô tích cực quảng cáo và bán hàng trên các nền tảng MXH bị đình chỉ lưu hành và thu hồi đang gây ra nhiều ồn ào. Trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Băng liên tục phải đưa ra các thông báo liên quan đến sản phẩm, gửi lời xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng.

Đáng chú ý, ngày 29/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định. Theo đó, Công ty EBC Đồng Nai hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng - làm tổng giám đốc. Sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Các sản phẩm kinh doanh của vợ chồng liên tục gặp "biến"

Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) vốn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Trước khi trở thành nữ doanh nhân, cô từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2010, Đoàn Di Băng đoạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM lần thứ VI. Nhờ cuộc thi này, cô bén duyên với âm nhạc và từng ra mắt ca khúc Vườn hạnh phúc - sản phẩm giúp cô được đông đảo khán giả chú ý hơn.

Ngoài ca hát, cô còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò, trong đó có việc làm giám khảo cuộc thi về nhan sắc. Đến năm 2012, sau khi kết hôn với ông xã đại gia, cô quyết định lui về hậu trường và tập trung kinh doanh.

Sau này khi chuyển hướng sang kinh doanh, Đoàn Di Băng liên tục "flex" tài sản khiến netizen chóng mặt. Cũng chính bởi sự sang chảnh, xa hoa mà Đoàn Di Băng thường xuyên đăng tải, cô được nhiều người gọi với danh xưng "nữ đại gia quận 7".