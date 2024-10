Mới đây MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip về vụ việc bé trai gặp nạn do sự bất cẩn, chủ quan của người lớn khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Bé trai bị bỏ lại giữa đường gặp tai nạn kinh hoàng

Theo đoạn clip được đăng tải, một đôi nam nữ đi xe máy có chở theo bé trai khoảng 2 tuổi. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gi, đôi nam nữ bất ngờ dừng xe và để bé trai đang quấy khóc xuống giữa đường rồi phóng xe đi. Nhiều người cho rằng có thể do bé bướng bỉnh, nên 2 người lớn quyết định để bé lại giữa đường để... dọa. Nhưng rõ ràng, không lý do nào có thể biện minh cho hành động nguy hiểm đến vậy.

Bé trai vì quá sợ hãi khi bị bỏ lại giữa đường nên đã đuổi theo. Đúng lúc này một xe máy khác đang di chuyển ngược chiều đi tới và tông trúng khiến bé trai bị hất văng ra xa. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này khiến ai nấy đều không khỏi sợ hãi.

Hành động khó hiểu của đôi nam nữ khiến bé trai gặp tai nạn kinh hoàng.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến nhiều người bức xúc trước hành động cực kỳ khó hiểu của đôi nam nữ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng, chiếc xe máy gây tai nạn cũng không quan sát kĩ và làm chủ tốc độ trong tình huống này.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đáng lên án nhất trong vụ việc chính là đôi nam nữ, dù với bất cứ lý do gì nhưng hành động bỏ lại bé trai giữa đường là không thể chấp nhận. Chính hành động nguy hiểm này đã dẫn đến việc bé trai gặp nạn.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.