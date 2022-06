Đọ trình tiếng Anh của tân Hoa hậu Ngọc Châu với 2 đàn chị Khánh Vân - H'Hen Niê tại Miss Universe: Ai nhỉnh hơn ai?

Tối ngày 25/6 đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Universe Vietnam 2022 đã diễn ra. Vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc đăng quang trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đây được coi là một kết quả xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của nàng Hậu.

Bên cạnh nhan sắc hay kỹ năng trình diễn thì khả năng tiếng Anh của tân Hoa hậu cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Có thể thấy so với các Hoa hậu Hoàn vũ tiền nhiệm như Khánh Vân hay trước đó nữa là H'Hen Niê, trình độ ngoại ngữ của Ngọc Châu được đánh giá khá cao.

H'Hen Niê

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, H'hen Niê được cử đi thi Miss Universe 2018 tại Thái Lan. Vốn là một người con gái dân tộc Ê-đê, nên việc nói được trôi chảy tiếng Kinh đã là một thử thách khó khăn đối với H'Hen Niê chứ chưa nói gì đến việc sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp. Bằng sự cố gắng, thân thiện và luôn nỗ lực học hỏi, người đẹp đã tạo nên kì tích khi lọt top 5 chung cuộc. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Vẻ đẹp quyến rũ của Hoa hậu H'Hen Niê

Khi được gọi tên vào top Miss Universe, tuy khả năng ngoại ngữ còn hạn chế, nhưng bù lại trong bất cứ câu hỏi nào H'Hen Niê cũng tự tin, nở nụ cười rạng rỡ khi trả lời. Câu nói “I can do it. You can do it” (Tôi làm được, bạn cũng làm được) của cô đã trở thành dấu ấn đặc biệt giúp cô ghi điểm trong mắt BGK.

Cùng với đó trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi “Bạn thấy phong trào #MeToo có nói quá không, có đi quá xa không?”, H'Hen Niê đã không chút chần chừ mà nêu lên quan điểm của mình: “Bản thân tôi không cảm thấy phong trào #MeToo nói quá vì nó rất quan trọng, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ phụ nữ trước nạn lạm dụng tình dục. Đó là một quyền rất lớn. Con người cần được bảo vệ và tự do”.

Toàn bộ phần thể hiện đầy tự tin, xuất sắc của H'Hen Niê tại Miss Universe 2018

Sau cuộc thi, H'hen Niê tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và được xem là hình mẫu vượt khó đáng học hỏi.

Nguyễn Trần Khánh Vân

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, Khánh Vân trở thành cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng fan yêu sắc đẹp. Tuy nhiên, nếu theo dõi hành trình của nàng Hậu tại đấu trường Miss Universe 2019, sẽ phát hiện ngay ngoại ngữ chính là một điểm yếu của Khánh Vân. Cô liên tục bị nhận xét mắc vô số lỗi trong cách phát âm, nói tiếng Anh không khác gì... nói lại tiếng Việt.



Hoa hậu Khánh Vân từng vướng nhiều tranh cãi về khả năng ngoại ngữ của mình

Do đó, trong khoảng thời gian chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp, CEO Bảo Hoàng luôn là trợ thủ đắc lực bên cạnh nàng Hậu để phiên dịch.

Trải qua khoảng thời gian tập luyện và cố gắng không ngừng nghỉ, tại Hoa hậu Hoàn vũ Vietnam 2022, Khánh Vân đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Trong clip quay sẵn của chương trình, cô nàng trổ tài nói tiếng Anh rất tự nhiên khi trao đổi cùng thí sinh.

Hoa hậu Khánh Vân nói tiếng Anh của ngày xưa và bây giờ (Nguồn: @thanh_nhan52)

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bên cạnh sắc vóc và và phần trình diễn ấn tượng, khoe được kỹ năng catwalk và hình thể nóng bỏng, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn vô cùng thông minh, sắc sảo. Các phần thi ứng xử của Ngọc Châu đều được đánh giá cao, được cư dân mạng khen ngợi.

Đặc biệt, ở phần thi ứng xử khi lọt vào Top 3, với câu hỏi “Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?”, Ngọc Châu đã tự tin thể hiện trôi chảy bằng khả năng song ngữ của mình: “Trong 5 năm tới, Ngọc Châu vẫn sẽ là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi chính giấc mơ của mình là mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em”.

Dù phát âm chưa thực sự chuẩn nhưng ngữ điệu, cách nhấn nhá cũng như sự tự tin của Ngọc Châu khi nói tiếng Anh lại nhận về vô số lời khen.

Phần thi ứng xử của Ngọc Châu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía CĐM

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu

Được biết, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu (sinh năm 1994) đã tốt nghiệp Cử nhân tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, sau đó theo đuổi sự nghiệp người mẫu và có nhiều thành tích ấn tượng.

Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu từng chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 và là đại diện quốc gia đến với Miss Supranational 2019. Cô đã lọt vào Top 10 và trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á. Trước đó, Ngọc Châu còn từng là Quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2016.

Một số hình ảnh đời thường của Hoa hậu Ngọc Châu

Tổng hợp