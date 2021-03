Đọ trình tiếng Anh của người đẹp Việt thi Miss Grand International: Kiều Loan phát âm đã tai, Ngọc Thảo, Huyền My bị chê lên xuống

Tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, ngoại ngữ là kỹ năng vô cùng quan trọng bên cạnh các kỹ năng trình diễn sân khấu khác. Bởi thí sinh phải giao tiếp, trả lời phỏng vấn các báo đài, cơ quan truyền thông, thậm chí việc có ngoại ngữ tốt sẽ giúp bạn ghi điểm trong các phần thi hùng biện,... Miss Grand International cũng không ngoại lệ, Việt Nam đều đặn cử đại diện tham gia cuộc thi này nhiều năm qua nhưng không phải ai cũng được đánh giá cao về khoản ngôn ngữ.

Á hậu Ngọc Thảo - Miss Grand Vietnam 2020

Mỹ nhân sinh năm 2000 Nguyễn Lê Ngọc Thảo gây chú ý nhờ khuôn mặt đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân dài đầy gợi cảm. Được biết, cô nàng là sinh viên hệ chính quy khóa 18, khoa Quản trị kinh doanh của ĐH HUTECH, TP.HCM. Cô nàng có học lực khá, hạnh kiểm tốt, năng nổ tham gia các hoạt động của trường.

Clip: Á hậu Ngọc Thảo thể hiện khả năng tiếng Anh

Tuy nhiên, về khả năng ngoại ngữ, trong một số lần trước ống kính, Ngọc Thảo cho thấy đây không phải là thế mạnh của mình. Cách phát âm của mỹ nhân 10X bị đánh giá là chưa chuẩn, vốn từ cũng khá hạn hẹp,.... Dù vậy, cô đã nỗ lực nhiều tháng liền trong việc học tiếng Anh trước khi lên đường "chinh chiến" tại Miss Grand International.

Khi nghe khán giả phàn nàn về trình độ tiếng Anh của mình trong quá trình dự thi Miss Grand International, Ngọc Thảo tâm sự: “Tôi sẽ rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày, nhưng thật sự là tôi không có khiếu tiếng Anh mọi người à. Tôi nghe thì hiểu đó nhưng để phát âm chuẩn thì tôi không nói được. Bởi vì lưỡi tôi hơi bị ngắn, nói tiếng Việt tôi bị hơi yếu một vài chỗ nữa. Tiếng Anh thì tôi vẫn có thể nghe nhưng để nói hay thì không có được, nhưng tôi sẽ cố gắng".

Á hậu Kiều Loan - Miss Grand Việt Nam 2019

Nguyễn Hà Kiều Loan đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, đồng thời cô cũng giành suất tham dự đấu trường Miss Grand International diễn ra cùng năm tại Venezuela.

Được biết, Á hậu Kiều Loan sinh năm 2000 và hiện đang theo học tại khoa Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Đà Nẵng. Nữ sinh 10X có thành tích học tập nổi bật, suốt nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi, từng mang về giải Khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải Khuyến khích hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Năm lớp 12, Kiều Loan được kết nạp Đảng viên do có thành tích học tập, rèn luyện đạo đức tốt.

Phần giới thiệu bằng tiếng Anh của Kiều Loan tại Miss Grand International 2019

Kiều Loan được đánh giá là có chất giọng và cách phát âm tự nhiên khi nói tiếng Anh, cùng với đó, vốn từ của cô nàng cũng khá phong phú. Điều này được thể hiện ngay trong buổi họp báo sau đăng quang của top 3 Miss World Vietnam 2019 và phần clip intro gửi đến cuộc thi Miss Grand International của cô nàng.

Cô nàng cũng từng được một vlogger IELTS 9.0 đánh giá có chất giọng ngoại ngữ giống người bản xứ nhất so với 2 người đăng quang cùng năm là Lương Thùy Linh và Tường San. Vậy nên khán giả càng có thêm lý do tiếc nuối trước vị trí top 10 của Kiều Loan tại cuộc thi đó.

Á hậu Bùi Phương Nga - Miss Grand Việt Nam 2018

Bùi Phương Nga ngay từ khi đăng quang đã được công chúng yêu thích bởi vẻ ngoài lai tây cực thu hút cùng học vấn khủng. Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và giành quyền thi Miss Grand International, cô đang là sinh viên năm 3 Chương trình Tiên tiến của chuyên ngành Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thành tích của Phương Nga trải dài suốt 12 năm học khi từng đạt giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận 2014, giải Ba cuộc thi Tài năng pháp luật cấp thành phố 2015... Cô vừa mới nhận bằng tốt nghiệp cách đây không lâu sau khi chăm chỉ học tập bên cạnh các hoạt động trong làng giải trí.

Nàng Á hậu cũng có khả năng ngoại ngữ tốt khi hệ ngành cô nàng học phải thi bài kiểm tra đầu vào và học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong màn giới thiệu bản thân tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018, Phương Nga đã thể hiện tài bắn tiếng Anh như gió với chất giọng ngọt ngào và tự tin.

Dù chỉ có 2 tuần để chuẩn bị trước khi lên đường nhưng có thể thấy trong clip, chất giọng Phương Nga vẫn khá trôi chảy, không bị vấp váp quá nhiều. Ngữ điệu phát âm cũng khá tự nhiên và tương đối chuẩn so với các bạn thí sinh khác. Màn giới thiệu đã giới thiệu khá rõ nét về thủ đô Hà Nội và cho thấy được độ chỉn chu cũng như sự đầu tư nghiêm túc, nỗ lực của nàng Hậu trước thềm cuộc thi diễn ra.

Á hậu Huyền My - Miss Grand Việt Nam 2017

Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My được giao trọng trách rất lớn là đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2017, cũng là năm mà nước ta là chủ nhà. Thời gian đầu, cô nhận vô số chỉ trích vì cách nói tiếng Anh như tiếng Việt của mình. Cô tỏ rõ sự bối rối, ấp úng khi gặp câu hỏi tiếng Anh từ báo chí nước ngoài.

Ba tháng trước thềm cuộc thi Miss Grand International 2017, Huyền My bắt đầu hành trình cải thiện khả năng ngoại ngữ bằng phương pháp học một thầy, một trò với lịch học được sắp xếp linh hoạt. Người dạy ngoại ngữ cho cô nàng nhận xét khả năng diễn đạt ý của cô ở mức khá. Tuy vậy, phần cấu trúc ngữ pháp và phát âm chưa tốt.

Với khoảng thời gian không đủ dài để học tiếng Anh bài bản, Huyền My được thầy giáo cung cấp lượng kiến thức thực tế cần thiết cho cô trong khuôn khổ cuộc thi. Được thầy giáo nhận xét có "trí nhớ ngắn hạn" tốt, Huyền My chỉ mất vài phút để ghi nhớ nội dung một văn bản có độ dài khoảng nửa trang giấy.

Trong đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2017 diễn ra tại Phú Quốc, Huyền My là thí sinh cuối cùng bước vào phần thuyết trình về hòa bình. Đứng trước hàng triệu khán giả, Á hậu Việt Nam 2014 tự tin chia sẻ quan điểm của mình về chiến tranh, khát vọng tự do bằng tiếng Anh. Phần thi của Huyền My được đánh giá là thành công. So với nhiều lần xuất hiện trước đó, khả năng nói tiếng Anh của người đẹp được cải thiện rõ rệt.



Á hậu Nguyễn Loan - Miss Grand Việt Nam 2016

Nguyễn Thị Loan có lẽ là người đẹp sở hữu kinh nghiệm đi thi sắc đẹp quốc tế dày dặn nhất showbiz Việt. Cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015,...

Năm 2016, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International được tổ chức tại Mỹ. Với tiếng Anh, cô cho biết, đây là ngôn ngữ thứ hai cô sử dụng trong công việc và giao tiếp hằng ngày.

Tuy vậy, cô tự nhận thấy đó chưa phải là ngôn ngữ để cô có thể tự tin khi đến với cuộc thi nhan sắc uy tín, nên điều Nguyễn Thị Loan cần làm là rèn luyện làm sao truyền tải có cảm xúc, biểu đạt đúng nội dung và tình cảm của mình trong từng câu nói, hành động.

Tại Miss Grand International, khả năng tiếng Anh của người đẹp được cải thiện nhiều so với ở Miss World 2014. Tuy nhiên, nếu phải dùng những từ khó hay từ ngữ chuyên môn ở các phần thi quan trọng, cô vẫn cần người phiên dịch. Dù sao nếu không bàn tới những lỗi sai về ngữ pháp và phát âm, chính phong thái tự tin đã giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả và top 20 ở cuộc thi năm đó là hoàn toàn xứng đáng.

