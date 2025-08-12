Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh bất ngờ đăng tải loạt ảnh nét căng khi sánh vai cô cùng chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang cũng là Chủ tịch CLB Hà Nội, thiếu gia thứ hai nhà bầu Hiển. Cả hai bế theo ái nữ Đỗ Tuệ An, cùng tham dự một sự kiện lớn của tập đoàn T&T. Trên thảm đỏ, gia đình nhỏ của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chiếm trọn spotlight.

Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, xinh chuẩn hoa hậu thu hút mọi ánh nhìn, người đẹp 9X toát lên thần thái chuẩn "dâu hào môn" khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và con gái dự sự kiện hào môn mới đây

Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc đầm lụa hồng pastel dáng dài, thiết kế tối giản nhưng tinh tế với điểm nhấn thắt nơ ngang eo, khéo léo tôn vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ bỉm sữa. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buông thẳng giúp tôn lên gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành của nàng hậu.

Bên cạnh cô, ông xã Đỗ Vinh Quang lịch lãm trong sơ mi trắng, quần tây đen, giữ trọn phong thái doanh nhân trẻ tuổi quyền lực. Cả hai cùng con gái xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái tự tin, rạng rỡ, khiến khoảnh khắc gia đình thêm phần ấm áp nhưng vẫn ngập tràn khí chất thượng lưu.

Nàng hậu vui hết nấc, bên cạnh là ái nữ Đỗ Tuệ An cũng quẩy tưng bừng

Ở một khung hình khác, Đỗ Mỹ Linh ngồi tại hàng ghế khách mời, chăm chú theo dõi chương trình. Vẫn là chiếc đầm lụa hồng pastel, nhưng ở góc máy cận cảnh, nàng hậu càng nổi bật bởi vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều toát lên sự nền nã, đúng chuẩn hình ảnh "nàng dâu nhà tài phiệt" mà công chúng vẫn mường tượng.

Kể từ khi kết hôn với Chủ tịch Hà Nội FC vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thay vào đó tập trung cho công việc và gia đình. Tuy nhiên, mỗi lần tái xuất, cô đều gây ấn tượng mạnh nhờ phong cách thanh lịch, chuẩn mực và khí chất đậm chất hào môn.

Không chỉ ghi dấu với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh nay còn khẳng định hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ đầy bản lĩnh, đồng hành cùng chồng trong các hoạt động của CLB Hà Nội. Và dường như, ở vai trò nào, cô cũng khiến công chúng phải dành cho mình hai chữ: "quá đẹp".



