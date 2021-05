Đình Lộc tố Xuân Thảo không cho xuất hiện trên truyền hình vì sợ “chiếm sóng”

Vợ chồng Đình Lộc - Xuân Thảo và các học trò vừa có màn trình diễn ấn tượng trong chương trình truyền hình Nhóm nhảy siêu Việt.

Với thông điệp mỗi người đều cất giấu trong mình một tâm hồn trẻ thơ và cần được đánh thức để hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống, nhóm Mania Family của Xuân Thảo dưới sự hỗ trợ của ông xã Đình Lộc mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc trên nền nhạc Keeping Your Head Up - Birdy. Tiết mục này cũng hé lộ được thể loại mà nhóm theo đuổi tại sân chơi Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam's Best Dance Crew chính là Jazz đương đại, một thể loại truyền tải được nhiều câu chuyện, khía cạnh và góc nhìn trong cuộc sống thông qua các bài diễn.

Nhóm Mania Family của Xuân Thảo - Đình Lộc.

Không chỉ đánh giá cao về kỹ thuật và tư duy biên đạo bài diễn của cặp đôi Xuân Thảo - Đình Lộc, giám khảo Tuyết Minh đã phải bật thốt lên rằng: "Các bạn mang đến năng lượng rất là tích cực, rất là tươi mới trong tác phẩm này". Bởi lẽ mỗi tác phẩm dưới bàn tay biên đạo của cặp vợ chồng tài năng này không chỉ vận dụng hết kỹ thuật để tạo điểm nhấn, âm nhạc, hiệu ứng sân khấu mà còn đi sâu vào tâm lý và dễ dàng chạm được đến cảm xúc của người xem.

Ở trong hậu trường, Đình Lộc đã "tố" bà xã Xuân Thảo không cho anh xuất hiện trên sân khấu ở với lý do sợ rằng anh sẽ "chiếm sóng" và lấn át các thành viên còn lại. Dù chỉ đứng sau với vai trò biên đạo nhưng Quán quân chương trình 100 giây rực rỡ năm 2018 không hề buồn phiền mà ngược lại anh còn rất vui khi nhóm nhận được nhiều lời khen tích cực đến từ phía các vị giám khảo.

Vợ chồng Xuân Thảo - Đình Lộc.

Xuân Thảo và Đình Lộc là cặp đôi khá nổi tiếng trong giới vũ công khi chinh chiến và đạt nhiều thành tích cao tại những cuộc thi nhảy. Trước khi về chung một nhà, cặp tiên đồng ngọc nữ đã có 10 năm làm bạn và yêu nhau nên tỏ ra vô cùng ăn ý, thấu hiểu trước những thử thách chương trình đặt ra.

Xuân Thảo cũng tâm sự rằng, những biến cố trải qua từ nhỏ khiến cô tạo vỏ bọc mạnh mẽ và không muốn mở lòng với ai cả. Từ khi yêu Đình Lộc thì Xuân Thảo trở nên nhỏ bé, yếu đuối hơn, cho phép mình được nhõng nhẽo, dựa dẫm vào chồng. Trong quá khứ, Xuân Thảo từng vỡ nang buồng trứng khi mang thai. Cô cũng gặp khá nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhìn thấy vợ như thế, Đình Lộc không muốn cô vất vả thêm. Anh thổ lộ, nếu như ngày xưa anh yêu Xuân Thảo vì cô ấy rất hiền nhưng vẫn có cá tính riêng, thì bây giờ sau những khó khăn gian khổ mà cô đã trải qua, anh càng trân quý và yêu cô hơn gấp nhiều lần.