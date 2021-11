Điều tra kẻ mua quân phục công an để dụ dỗ phụ nữ ở TP HCM

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đang điều tra, xử lý đối tượng Vũ Quang Bắc Hải (SN 1988, ngụ quận 10) về hành vi vi phạm "Qui định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân".



Vũ Quang Bắc Hải tại công an

Trước đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Ông Ích Khiêm, phường 10 (quận 11), Tổ công tác Công an quận 11 phát hiện Hải điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Hải sử dụng xe gắn máy gắn biển số giả, bên trong cốp xe có 1 bộ quân phục công an nhân dân, quân hàm thiếu tá.

Tại trụ sở công an, Hải khai nhận bộ quân phục công an nhân dân và biển số xe giả được mua trên mạng xã hội nhằm mục đích giả danh công an để dụ dỗ, lừa gạt tình cảm của phụ nữ.

Hiện Công an quận 11 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.