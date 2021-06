Diệu Nhi, Minh Dự cùng hàng loạt “cây” hài, KOLs tung bản cover siêu hài hước của “Chuyển tiền - MoMo liền”

Diễn viên Minh Dự bày fan cách đòi tiền cực bá đạo qua MoMo



Trên trang facebook cá nhân, diễn viên hài Minh Dự vui nhộn hướng dẫn cách đòi nợ sao cho tinh tế và hiệu quả khi một người bạn nhờ tư vấn để "đòi nợ sao mà không mất tình bạn, mất tình bồ, mất tình bà con dòng họ…".

Đồng cảm sâu sắc, Dự nhanh chóng liệt kê ra 1001 tình huống mượn nợ mà thái độ lúc mượn và lúc trả thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng với những lời thơ nhanh chóng được mọi người twist thành status"Lúc mượn khóc lóc thở than/ Kể buồn kể khổ 2 hàng lệ rơi/ Lúc đòi không thấy trả lời/ Gọi muốn cháy máy chắc cả đời lãng tai/ Lúc mượn hứa không nợ dai/ Lúc đòi thì hẹn ngày mai, cuối tuần/ Mình nhớ nó hẹn qua đầu tuần/ Mình quên thì nó dzui mừng im luôn/ lúc mượn y chang diễn tuồng/ Chồng tui đang bệnh bán buôn hổng lời/ Con tao nó khóc tơi bời/ Đói cơm khát sữa trời ơi thương dùm".

Mọi người được một phen nghiêng ngả với biểu cảm "xéo xắt" nhưng duyên dáng của Minh Dự. Anh cho rằng với "con nợ" dai thì cần hát 10 lần bài: "Cần đòi tiền thì MoMo liền/ Trong MoMo đều có hết/ Chỉ với số điện thoại xong ngay/ Mở app MoMo liền".

Sau khi xem video của Minh Dự, nhiều người đùa vui rằng giọng của Dự thật sự ám ảnh, cần đòi nợ thì cứ "quăng" video này ra, vừa "chanh sả" mà không lo mất lòng!

Phiên bản cover "Chuyển tiền - MoMo liền" cực lầy lội của Diệu Nhi

Diễn viên Diệu Nhi với biệt danh "thánh lầy" cũng nhập cuộc lần này. Có lẽ nghe "Chuyển tiền - MoMo liền" nhiều quá nên cô bị "lậm", vào nhà tắm vẫn ngân nga. Tuy nhiên phiên bản "người ta hát" và "tui hát" của Nhi khiến khán giả một phen ôm bụng. Nhi đã dùng chính giọng thật của mình để hát và chọc cười người hâm mộ, tạo nên màn giải trí vừa hài hước vừa đáng yêu.

Long Chun và em trai đáng yêu trong vũ điệu "Chuyển tiền - MoMo liền"

Trước đó, vào chiều 24/6, diễn viên Long Chun cũng bất ngờ tung đoạn video "bị" đòi. Long Chun "tố" cậu em trai tinh quái: "Anh em với nhau mà cứ hở ra là đòi tiền nhau, cả đời là anh em bây giờ không trả thì cuối đời trả có khác gì nhau đâu mà thằng Long Bé nó ki thế nhỉ???".Trong video, Long Chun và em trai Long Bé khiến mọi người cười lăn vì biểu cảm nhắng nhít. Sẵn bản tính "nhây", Long Chun viện ra hàng tá lý do để xù nợ, từ "không có tiền mặt" đến "chuyển khoản ngân hàng tốn phí". Thế nhưng cậu em chìa ngay điện thoại và hát "Cần chuyển tiền thì MoMo liền", không cho anh trai "lầy lội" lý do nào để trốn nợ Ngoài biểu cảm đáng yêu, video còn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú với màn nhảy "Chuyển tiền - MoMo liền" ngộ nghĩnh "made by" Long Chun và Long Bé.

Trên nền tảng tiktok, các TikToker cũng có những màn hát và nhảy "Chuyển tiền - MoMo liền" đầy sáng tạo, đáng yêu, trẻ trung. Ngay trong mùa dịch, bài hát "Chuyển tiền - MoMo liền" giúp mọi người có những phút giải trí thú vị nhờ ca từ, giai điệu, vũ đạo dễ thương. Bài hát và điệu nhảy được dự đoán sẽ tiếp tục được nhiều người yêu thích cùng cover, tạo không khí vui tươi, hứng khởi.