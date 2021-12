Điều gì khiến người "máu chiến" như Thùy Dương lại bật khóc nức nở trong sự dỗ dành của H'Hen Niê và Lương Thùy Linh?

Cuộc chiến để đến gần hơn ngôi vị quán quân "The Next Face Vietnam 2021" đang ngày một căng thẳng và đầy cam go. Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của "The Next Face Vietnam", được phát sóng trên Facebook Watch vào ngày 5/12 qua Fanpage chính thức của chương trình.