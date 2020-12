Điều gì đã khiến Hồ Ngọc Hà quyết định tậu liền tay 4 chiếc xe VinFast?

"Hãng ô tô quốc dân" VinFast đã thành công tạo dựng được niềm tin trong lòng người tiêu dùng, đặc biệt là giới nghệ sĩ, dù chỉ mới được giới thiệu tới công chúng trong vỏn vẹn 2 năm. Đông đảo nghệ sĩ như MC Quyền Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vũ Cát Tường, nam diễn viên Hồng Đăng đã sở hữu những chiếc xe VinFast với thiết kế sang trọng, nội thất hiện đại và động cơ tiên tiến.

Là một hãng xe "sinh sau đẻ muộn", nhưng VinFast đã thành công xây dựng một định vị bền vững và để lại những ấn tượng tích cực trong lòng công chúng với tinh thần Việt Nam đầy tự hào cũng như những tính năng an toàn nổi bật, hiếm thấy trong các hãng xe cùng phân khúc. Các hệ thống đảm bảo an toàn nổi bật có thể kể đến như hệ thống chống bó phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống phanh khẩn cấp BA và hệ thống chống lật ROM đều được nghiên cứu và cài đặt theo đúng tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhất nhằm đảm bảo trải nghiệm lái xe an toàn và an tâm cho người lái.

Hà Hồ - Kim Lý trải nghiệm xe VinFast

Người đẹp chia sẻ sự ấn tượng với thiết kế và tính năng an toàn của VinFast

Trò chuyện cùng chúng tôi, Hồ Ngọc Hà cũng đồng tình rằng chính thiết kế nội-ngoại thất sang trọng cùng những tính năng thuận tiện, an toàn chính là những lý do khiến cô quyết định lựa chọn VinFast để phục vụ cho nhu cầu cá nhân và cho công ty của mình. Sau khi sinh hai thiên thần Leon - Lisa, chắc chắn "an toàn" là yếu tố được người đẹp đặt lên hàng đầu khi lựa chọn dòng xe cho gia đình. Đồng thời, những ưu thế về thiết kế và động cơ xe cũng là những thế mạnh giúp VinFast thành công "ghi điểm" với Hồ Ngọc Hà, và được cô tin tưởng lựa chọn làm người bạn đồng hành trong những chuyến công tác của mình.