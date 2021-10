Điều đầu tiên nên làm khi thời tiết cuối năm thay đổi thất thường để bảo vệ gia đình bạn

Theo thống kê, có tới 80% dân số bị đau họng ít nhất 1 lần mỗi năm mà nguyên nhân là chính là do nhiễm khuẩn. Mỗi ngày, thông qua việc hô hấp, cổ họng tiếp xúc với hàng nghìn tác nhân lây nhiễm. Vi khuẩn và vi rút có thể làm tổn thương hàng rào chất nhầy khu vực hầu họng và gây nên sự nhiễm trùng. Cơ thể phản ứng với nhiễm trùng bằng cách tạo ra một loạt các tín hiệu hóa học gây viêm tác động lên các mạch máu và dây thần kinh, do đó cổ họng bắt đầu đỏ và cảm thấy đau, sưng và nóng.

Có nên dùng kẹo the để giảm đau họng?

Khi đau họng ở mức độ nhẹ chúng ta có thể dùng các phương pháp đơn giản, tự chăm sóc tại nhà như uống nước ấm, súc nước muối. Một số người, thường dùng kẹo the chứa bạc hà để giảm cảm giác đau. Tuy nhiên, đây là giải pháp mang tính tạm thời. Nếu bị đau họng nặng, chúng ta cần có giải pháp chắc chắn để giảm đi sự tấn công của virus, vi khuẩn.

Trong phần lớn các trường hợp đau họng, có thể điều trị bằng các thuốc không kê đơn tác dụng tại chỗ, để làm giảm nhanh các triệu chứng đau họng, viêm họng cấp. Những thuốc này được sản xuất dưới nhiều dạng bào chế khác nhau như viên ngậm kháng khuẩn, thuốc xịt họng, thuốc súc họng,…Mỗi dạng thuốc lại có hiệu quả khác nhau trong việc làm giảm đau họng.

Dưới đây là ba lựa chọn đơn giản, để chúng ta có thể chủ động trong việc tránh đau họng nặng cho bản thân và cả nhà:

Viên ngậm kháng khuẩn dành cho cả nhà

Trong ba lựa chọn trên thì viên ngậm kháng khuẩn là cách tiện lợi và đem lại hiệu quả tuyệt vời. Bởi thuốc xịt họng và súc họng đều mang đến cảm giác khó chịu vì mùi vị, trong khi viên ngậm kháng khuẩn có mùi vị dễ chịu. Viên ngậm vừa dễ dùng, nhanh chóng, đơn giản, nhất là những lúc vội vàng rời khỏi nhà mà lại có thể cắt nhanh cơn đau thì thật tiện lợi.

Một số vi khuẩn, virus gây nhiễm trùng đường hô hấp, cảm lạnh, viêm họng

Sở dĩ công hiệu như vậy là vì viên ngậm kháng khuẩn giảm đau họng chứa hai hoạt chất kháng khuẩn: Amylmetacresol và 2,4-Dichlorobenzyl alcohol có thể giảm nhiều loại vi khuẩn và virus gây viêm họng phổ biến. Theo một số nghiên cứu, hai hoạt chất này cũng có tác dụng giảm đau, giảm triệu chứng khó nuốt,…tác dụng kéo dài lên tới 2h. Ngoài ra, viên ngậm kháng khuẩn còn giúp làm dịu, làm ẩm và bôi trơn cổ họng.



Hai hoạt chất kháng khuẩn với nhiều ưu điểm trong điều trị đau họng

Hãy bổ sung viên ngậm kháng khuẩn vào tủ thuốc gia đình bạn để giúp cả nhà an tâm hơn, tạm biệt sự khó chịu của cơn đau họng nếu chẳng may chúng kéo đến nhé.

Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4- Dichclorobenzyl Alcohol 1.2 mg; Amylmetacresol 0.6mg (Strepsil Orange with Vitamin C có thêm 100 mg Vitamin C) có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng . Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.



Liều lượng và cách dùng: Ngậm 1 viên để tan chậm trong miệng cách khoảng 2 đến 3 giờ. Không dùng quá liều đã chỉ định. Nếu các triệu chứng kéo dài, hỏi ý kiến bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Phải nhớ là trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên ngậm.



Chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin trong bài viết không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Luôn tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn điều trị cho các hoàn cảnh hoặc nhu cầu cá nhân.

(*) Hiện tại chưa có thử nghiệm nào được tiến hành với chủng coronavirus liên quan đến COVID 19 (2019-nCoV). Các thử nghiệm in-vitro (trong ống nghiệm) độc lập của bên thứ ba đã xác nhận viên ngậm kháng khuẩn AMC-DCBA có khả năng chống lại một chủng coronavirus.Cần lưu ý rằng đây là kết quả thử nghiệm in-vitro (trong ống nghiệm), không phải thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân.