Diễn xuất đỉnh cao, Nam Joo Hyuk được truyền thông Hàn gọi là biểu tượng mối tình đầu

Nam Joo Hyuk đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý với bộ phim Twenty Five, Twenty One.

Nam diễn viên không chỉ thể hiện khả năng diễn xuất tinh tế mà còn chứng tỏ sự nổi tiếng của mình. Nhờ vóc dáng rắn rỏi, ngoại hình ấm áp và khả năng nhạy cảm sâu sắc, Nam Joo Hyuk không khác gì một nhân vật truyện tranh bước ra đời thật. Đặc biệt, “ánh mắt tội lỗi” khi buông tay tình yêu của nam diễn viên đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai qua mỗi tập phim.

Nam Joo Hyuk thành công bộc lộ sự quyến rũ của nhân vật Yi Jin thông qua những câu thoại đầy tình cảm giúp người xem có thể cảm nhận được sự phấn khích trìu mến bên trong đó. Ở tập phát sóng mới nhất, Yi Jin bất ngờ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi người em trai Yi Hyun chạy trốn khỏi Seoul. Nam Joo Hyuk đã lột tả được cảm xúc buồn bã và đau đớn chạm đến trái tim người hâm mộ.

Ánh mắt bình tĩnh của Nam Joo Hyyk đối với bạn diễn nhận về nhiều đánh giá tích cực: “Anh ấy là biểu tượng của mối tình đầu”, “Gương mặt của Joo Hyuk là huy chương vàng”, “Sao anh ấy có thể làm tốt đến như thế?”, "Một câu chuyện hay". Với Twenty Five, Twenty One, Nam Joo Hyuk đã trở thành biểu tượng mối tình đầu trong lòng khán giả.

Twenty Five, Twenty One là câu chuyện về nhóm năm người bạn trẻ trong thời đại của cuộc khủng hoảng tài chính IMF - thời kỳ của sự va chạm giữa giấc mơ và hiện thực cuộc sống. Trong đó, tuyến nhân vật chính là Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) - một công tử thất thế và Na Hee Do (Kim Tae Ri) - một nữ sinh năng động với niềm đam mê được trở thành một vận động viên đấu kiếm.