Những ngày qua, nghi vấn rạn nứt hôn nhân của hot girl Xoài Non và streamer Xemesis thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên kênh Tiktok cá nhân, diễn viên Quỳnh Lương đã đăng tải clip bày tỏ quan điểm về hôn nhân sau khi xem những thông tin của vợ chồng Xoài Non - Xemesis.

Quỳnh Lương không đồng tình với ý kiến hôn nhân đổ vỡ do người vợ ít học (Ảnh cắt từ clip Tiktok Quỳnh Lương)

Nữ diễn viên đồng tình một phần với ý kiến vợ chồng Xoài Non đổ vỡ do không môn đăng hộ đối, nhưng cô hoàn toàn không đồng tình với ý kiến cho rằng đổ vỡ do người vợ ít học.

"Với một người có trải nghiệm như mình thì chuyện đổ vỡ gia đình có hàng nghìn, hàng vạn lý do, không phải chỉ vì bạn ít học mà bạn mới đổ vỡ. Do góc nhìn về cuộc sống, do nhận định, do nhân sinh quan,... nhiều thứ lắm. Chẳng may chuyện của Xoài là thật đi chăng nữa thì một người học cao hiểu rộng như các bạn, liệu việc lấy học thức của người ta ra để nói lúc người ta đang buồn có đáng không? Mình thấy không đáng!

Nếu bạn hơn người ta ở học thức, kinh nghiệm, bằng cấp các thứ thì những lúc này phải đưa ra những lời khuyên, động viên, an ủi mới đúng chứ? Tại sao lôi việc học của người ta lên để đánh giá vì ít học nên mới đổ vỡ?

Việc học rất quan trọng nhưng chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hằng đẳng thức, Xoài không biết nên anh Hiếu mới chia tay? Nó có nhiều thứ, mình là người ngoài không thể dùng góc nhìn phiến diện như thế được", Quỳnh Lương chia sẻ.

Sau khi đăng tải clip, Quỳnh Lương đã bị khá nhiều cư dân mạng chất vấn: "Người ta đã chính thức lên tiếng đổ vỡ chưa?", "Sao lại câu chuyện đổ vỡ. Người trong cuộc chưa nói gì mà chị?".

Cách Quỳnh Lương sử dụng những từ như "đổ vỡ", "chia tay" khi nói về câu chuyện của Xoài Non và Xemesis bị cho là kém duyên bởi hiện tại tất cả thông tin mới chỉ là đồn đoán, nghi vấn, còn người trong cuộc chưa hề lên tiếng xác nhận điều gì.