Điền Phiếu đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT thế nào cho đúng?

Nên sử dụng thiết bị và trình duyệt nào để điền Phiếu đăng ký trực tuyến?

Phần mềm đăng ký dự thi chạy trên môi trường web nên các thiết bị khác nhau (máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh…), sử dụng các hệ điều hành khác nhau (Windows, Linux, iOS, Android…) có trình duyệt web đều có thể truy cập.

Tuy nhiên, khi truy cập bằng các thiết bị di động (màn hình nhỏ) sẽ khó thực hiện các thao tác hơn.

Do đó, nếu có điều kiện, thí sinh nên truy cập bằng máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng có màn hình đủ lớn (độ phân giải full HD 1920x1080).

Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc FireFox phiên bản mới nhất để việc thao tác được thuận lợi nhất.

Trang chủ dành cho thí sinh đăng ký (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) đã có các tài liệu hướng dẫn thí sinh thực hiện. Đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hiện thao tác đăng ký.

Để đăng ký thành công và chính xác, thí sinh chuẩn bị thông tin cá nhân và các thông tin liên quan trong Phiếu đăng ký: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân; các thông tin cần kê khai theo mẫu Phiếu dự thi; các tài liệu, minh chứng cần thiết (nếu có); các số điện thoại hỗ trợ đăng ký.



Thí sinh cũng nên tận dụng cơ hội đăng ký thử để làm quen trước khi đăng ký chính thức.

Sau khi nhận tài khoản, thí sinh cần: Kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan; kiểm tra tài khoản và đổi mật khẩu; đăng xuất và đăng nhập lại với mật khẩu mới; ghi lại thông tin tài khoản và mật khẩu để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Ảnh minh họa.

Lưu ý khi điền các thông tin trên Phiếu đăng ký trực tuyến

Thí sinh sử dụng các thông tin đã chuẩn bị ở trên để khai thông tin; rà soát các thông tin được kế thừa từ cơ sở dữ liệu GD-ĐT (cơ sở dữ liệu ngành). Kiểm tra bảo đảm đúng các thông tin đăng ký, xác nhận đăng ký.

Sau khi đăng ký xong cần xuất Phiếu đăng ký sang file pdf, in một bản (nếu có máy in), lưu file trên máy tính và trên email, hoặc lưu giữ bản in ở một nơi dễ nhớ để đối sánh khi cần thiết.

Các tình huống có thể phát sinh và giải pháp

Thí sinh hãy bình tĩnh khi phát sinh tình huống với tài khoản khi đăng ký. Một số tình huống có thể phát sinh và giải pháp như sau: