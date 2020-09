Điện lực Đà Nẵng lên tiếng về vụ cột điện bị gãy do ảnh hưởng bão số 5

Chiều 18-9, ông Võ Hòa – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho hay cùng ngày, trên mạng xã hội có đăng nội dung về cột điện hạ áp tại số nhà 102 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Các thông tin này cho rằng cột không có lõi thép, nghi ngờ chất lượng cột điện.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho hay, cột điện trước số nhà 102 Tôn Đản là cột điện bê tông ly tâm 8,4m thuộc đường dây hạ áp số A1/1/2 thuộc trạm biến áp Ngã Ba Huế 6. Cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 - 1997, có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy.

Hình ảnh cột điện bị gãy trên đường Tôn Đản - Đà Nẵng sáng 18-9

Theo Điện lực Đà Nẵng, khi có lực tác động lớn làm gãy cột thì các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột (khoảng 1cm, do trước đó đã được kéo giãn). Điện lực Đà Nẵng nhận định, nguyên nhân chính việc gãy cột điện là do ảnh hưởng của bão số 5 làm cây to ngã đè vào đường dây, tác động lực quá lớn kéo gãy cột.