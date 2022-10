Diễn cảnh đánh nhau để "câu view", bị công an mời lên phường xử lý thật

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, trong ngày 15/10, trên mạng xã hội xôn xao clip về "nhóm thanh thiếu niên dùng hung khi đánh nhau" ở ngã ba đường Bạch Đằng- Phan Đình Phùng (thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ngay trước trụ sở Thành ủy.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Hải Châu 1 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, đây là hình ảnh nhóm thiếu niên sử dụng cây nhôm, cán lau nhà đùa giỡn, giả bộ đánh nhau, rồi quay clip tung lên mạng câu like, câu view. Công an phường đã mời nhóm này lên lập biên bản nhắc nhở, xử lý theo các quy định của pháp luật.

Hình ảnh video cho thấy nhóm thanh niên dàn dựng cảnh đánh nhau để câu like, câu view ngay trước trụ sở Thành ủy. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Cũng trưa 16/10, trên đường Hùng Vương, trước trụ sở Công an phường Vĩnh Trung, có 2 thanh niên đuổi nhau, trong đó 1 người chạy vào trụ sở Công an phường do bị đuổi theo. Lực lượng Công an phường sau đó ra mời người đuổi theo vào phường để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, bản chất vụ việc cũng không phải là mâu thuẫn nghiêm trọng như một số người suy diễn, đồn thổi.

Có thể thấy, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, việc sử dụng mạng xã hội làm phương tiện kết nối đã và đang trở thành xu thế tất yếu. Với những tính năng vượt trội, mạng xã hội đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng cũng mang đến không ít những điều phiền toái. Như "con dao hai lưỡi", mạng xã hội có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể hủy hoại con người, gây ảnh hưởng xã hội tiêu cực nếu như sử dụng không đúng cách.

Việc bình luận xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Đơn cử như 2 vụ việc rất nhỏ được đăng lên mạng xã hội lần này. Thông tin đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, rồi "tam sao thất bản" với những nội dung hoàn toàn sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, trở thành vấn đề nóng gây hiệu ứng tiêu cực xã hội.

Qua đây, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo những công dân của thời đại số, thế giới mạng hãy trở thành "người sử dụng mạng xã hội thông minh" để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, không nên chia chia sẻ những hình ảnh thông tin chưa được xác thực, giật tít, câu view với nội dung không rõ ràng gây hoang mang dư luận.

Người dùng mạng xã hội cũng không nên tham gia bình luận theo xu hướng tiêu cực, xuyên tạc, vu khống... dưới những bài viết này. Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn luật sự TP Đà Nẵng, việc đăng tin, bình luận như vậy là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Cũng theo luật sư Tuấn, việc dàn dựng cảnh đánh nhau để câu like, câu view, nhất là tại vị trí cạnh trụ sở cơ quan quan trọng, cần đảm bảo về an ninh trật tự phải được ngăn chặn, xử lý nghiêm nhằm tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng.