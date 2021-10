Diễn biến mới vụ cô gái khoe tiêm vắc-xin "nhờ xin ông anh"

Tối 13-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết quận đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Ông Nghĩa bị kỷ luật sau 2 tuần đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ cô gái khoe đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin "nhờ xin ông anh" trên mạng xã hội.



Cô gái đăng giấy xác nhận đã tiêm mũi 2. Ảnh: Facebook

Như đã thông tin, cô gái tên L.C.T.H (26 tuổi) đăng trên mạng xã hội Facebok nội dung "đã đủ 2 mũi vững tâm" kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận tiêm mũi 2 vắc-xin Pfizer. Theo giấy xác nhận, H. tiêm vắc-xin mũi 1 vào ngày 11-8, mũi 2 vào hôm 6-9, do Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thực hiện. Dưới bình luận, có người đặt câu hỏi sao được tiêm vắc-xin Pfizer thì H. trả lời "em xin người ta", "tui xin ông anh nè".

H. trả lời "xin ông anh" khi có người thắc mắc vụ tiêm vắc-xin

Trước đó, quận Ninh Kiều có chủ trương những người trực tiếp làm công tác truy vết thì những người trong gia đình của họ được ưu tiên tiêm. Người thân ở đây được hiểu là những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp hằng ngày, cũng có thể không phải anh chị em ruột nhưng phải ở chung nhà.

Sau vụ việc này, UBND quận Ninh Kiều đã yêu cầu phường An Phú làm báo cáo và thanh tra, xác minh nhân thân của H. Qua kết quả thanh tra của UBND quận Ninh Kiều, H. không phải là người thân của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Việc cô gái có tên trong danh sách được tiêm vắc-xin là do ông Nghĩa đã đưa vào sai quy định.