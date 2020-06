Diễn biến mới vụ chồng dùng thắt lưng da quật vợ dã man, ép quan hệ tình dục

Trao đổi với báo Thanh niên, thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng, kết luận giám định pháp y về thương tích (lần 2) ngày 11/5 của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh đối với chị L.T.S, người bị chồng cố ý gây thương tích ngày 5/2, cho thấy thuơng tích của nạn nhân phù hợp do vật tày, tác nhân tày gây ra.



Tuy nhiên, Trung tâm giám định pháp y cho rằng không có cơ sở trả lời dấu vết tổn thương trên cơ thể của chị S. do phần dây da hay phần đầu kim loại của thắt lưng bằng da dây màu vàng dài 1,3 m có mặt bằng kim loại gây ra.



Nói về kết quả giám định lần 2, ngày 5/6/2020, chia sẻ với báo Đất việt, chị L.T.S (37 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết:

"Tôi đã biết được kết quả giám định lần 2 về những vết thương trên cơ thể mình. Kết quả cho thấy hoàn toàn trùng khớp với lời khai của tôi tại cơ quan công an và sự việc xảy ra nên cảm thấy không bất ngờ.

Tôi hy vọng với kết quả giám định này, cơ quan chức năng sẽ có căn cứ để xử lý anh Tín theo đúng quy định pháp luật".

Chị S. và chồng. Ảnh báo Tây Ninh.

Trao đổi với báo trên, anh Bùi Trung Tín (39 tuổi) thừa nhận, trong lúc tức giận đã gây ra vết thương trên cơ thể vợ mình.



"Tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận mà dẫn tới hành động thiếu kiềm chế. Nhưng chỉ mong mọi người nhìn nhận khách quan, vì sao tôi lại hành động như thế. Tôi đã chịu sự bức xúc dồn nén trong thời gian dài vì vợ bỏ đi mà không nói với tôi lời nào" - anh Tín nói.

Chồng nạn nhân bày tỏ, dù sự việc đang được cơ quan chức năng giải quyết nhưng anh vẫn hy vọng vợ chồng có thể hàn gắn tình cảm vì người con chung 5 tuổi cần có cả bố và mẹ bên cạnh.

"Thời gian vừa qua tôi đã bị gia đình và mọi người khuyên nhủ rất nhiều, thậm chí cũng có cả những lời mắng chửi tôi tại sao lại hành động với vợ như thế. Tôi thực sự hối hận khi hành động thiếu kiểm soát..." - anh Tín nói thêm.

Trước đó, tối 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị S. (27 tuổi, ngụ phường An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Lập tức, các thành viên của đội đã cùng với lực lượng địa phương tổ chức giải cứu thành công chị S. cùng với ba mẹ ruột của chị. Tuy nhiên, khi đưa cả gia đình rời khỏi khu vực, lực lượng bị nhóm người của chồng chị S. truy đuổi.

Theo lời kể của chị S., chị bị chồng đánh đập dã man gây nhiều thương tích trên cơ thể. Ngoài ra, người chồng còn ép nạn nhân quan hệ tình dục. Sau đó, nạn nhân đã cầu cứu ba mẹ ruột ở An Giang lên thăm nhưng cũng không thể giải quyết được vì bị chồng đe doạ.



Ngày 9/3, Công an cũng đã đến nhà Bùi Trung Tín (chồng chị S.) tại phường An Tịnh để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bạo hành.



Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TX Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đã có kết quả giám định thương tật đối với chị L.T.S. (SN: 1993, quê An Giang), người bị chồng bạo hành, ép quan hệ tại phường An Tịnh.

Qua kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị S. do thương tích gây nên là 4%; kết luận giám định pháp y về tình dục với màng trinh rách cũ, giãn rộng…