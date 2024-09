Điện ảnh Việt xuất hiện loạt phim tài liệu đầu tiên về quyền động vật

Mâm Cỗ, tập đầu tiên của loạt phim Cận Cảnh, đã có buổi ra mắt thành công vào 14.09.2024 tại rạp Galaxy Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh. Bộ phim đánh dấu dự án phim tài liệu độc lập đầu tiên của Vive, đơn vị đứng sau sự thành công của Saigon Vegfest - Ngày Hội Thuần Chay thường niên lớn bậc nhất TP. Hồ Chí Minh. Toàn bộ các tập phim Cận Cảnh được sản xuất bởi Vive và thực hiện bởi đạo diễn Lê Bùi.

Sự kiện ra mắt Cận Cảnh: Mâm Cỗ đã phủ kín phòng rạp Galaxy và chào đón gần 200 khách tham dự, quy tụ một vài tên tuổi nổi bật trong thị trường giải trí và sáng tạo nội dung như "Chị Ba" Nguyễn Hồ Trà My, Sư Tử Ăn Chay, A Síng, Freaky, Lê Ngọc Phương Trang, Đặng Phạm Phương Chi.

Lê Ngọc Phương Trang

Rapper Freaky

Từ trái sang: đạo diễn Lê Bùi, giám đốc sản xuất Scott Green, Đặng Phạm Phương Chi, Sư Tử Ăn Chay

Chia sẻ về lý do thực hiện loạt phim Cận Cảnh, đạo diễn Lê Bùi và giám đốc sản xuất Scott Green cho biết ở phương Tây, có rất nhiều phim tài liệu về quyền động vật được nhiều người biết đến như Earthlings, Dominion, hay Seaspiracy, nhưng lại chưa có một bộ phim Việt nào từng được sản xuất với chủ đề và chất lượng tương tự. Trong khi đó Việt Nam là đất nước có số lượng động vật chăn nuôi ngang ngửa Bắc Mỹ và có mức tiêu thụ sản phẩm động vật ngày một gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống cũng như sức khỏe tinh thần của chúng ta. Điều này đã thôi thúc cả hai đem lên màn ảnh các vấn đề nhức nhối của xã hội và những câu chuyện xót xa về con người nhưng lại ít được mọi người biết đến.

Tập thể Vive

Mâm Cỗ đón nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ người tham dự sự kiện. Bạn Hồng Sơn chia sẻ: "Mâm Cỗ chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái và sự quan tâm đến quyền sống của động vật. Bộ phim mở ra một lối đi mới đối với thị trường điện ảnh Việt, một góc nhìn mới về những con vật ta vẫn hàng ngày gặp ngoài chợ, một cách đối xử khác với bọn chúng. Hy vọng bộ phim sẽ là nguồn cảm hứng dẫn đường cho những hoạt động tích cực và thay đổi nhận thức của cộng đồng về động vật".