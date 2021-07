Điểm thi tốt nghiệp THPT 2021: Những địa phương nào dẫn đầu cả nước về các môn thi?

0h ngày 26/7, Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Theo thống kê, môn Giáo dục công dân có 18.680 bài thi đạt điểm 10. Trong khi đó, năm 2020 có 4.163 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân, điểm năm nay cao hơn 4,5 lần.

Môn tiếng Anh năm nay cũng cao đột biến, theo thống kê có 4.582 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần năm 2020 chỉ có 225 bài thi đạt điểm 10.

Tiếp đến là môn Sinh với 582 bài thi điểm 10. Môn Hóa có 149 bài thi đạt điểm 10. Môn Toán có 52 bài thi đạt điểm 10. Môn Vật lý có 14 bài thi đạt điểm 10. Môn Địa lý có 227 bài thi đạt điểm 10. Môn Lịch sử có 266 bài thi đạt điểm 10. Môn Ngữ Văn có 3 bài thi đạt điểm 10.

Bình Dương là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2021 với 7,056 điểm. Ảnh: Trần Bảo Ân

Dưới đây là các địa phương dẫn đầu về điểm số các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Những địa phương có mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2021 cao nhất

Dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cho thấy, Bình Dương là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2021 với 7,056 điểm. Nam Định là địa phương xếp thứ 2 với 6,996 điểm. Xếp thứ 3 cả nước là Ninh Bình với 6,903; Xếp vị trí thứ 4 là An Giang với 6,869.

Các địa phương còn lại trong top 10 có điểm trung bình tốt nghiệp cao nhất là Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bạc Liêu, Vĩnh Long, TP.HCM và Phú Thọ.

Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm Toán, Hà Nội lọt top 10

Nam Định là địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất với 7,423 điểm. TP.HCM xếp thứ 2 với điểm trung bình môn Toán là 7,16 điểm, xếp thứ 3 là Bình Dương với 7,132 điểm.

Các địa phương còn lại trong top 10 có điểm trung bình môn Toán cao nhất gồm: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm nay Hà Nội vào top 10 và đứng thứ 9 trong khi vị trí này năm 2020 là Tiền Giang và địa phương này đã bị đánh bật khỏi top 10.

Các địa phương Nam Định, TP.HCM, Bình Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình có điểm trung bình từ 7 trở lên.

Hà Nam là địa phương đạt trung bình môn Ngữ văn cao nhất

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của thí sinh cả nước do Bộ GD-ĐT công bố, Hà Nam là địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn là 7,145 điểm, đứng đầu trong cả nước.

Phổ điểm môn Ngữ Văn.

Trong top 10 địa phương có điểm trung bình Ngữ văn cao nhất còn có An Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Nghệ An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bạc Liêu, Vĩnh Phúc.

TP. HCM năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh

Thống kê của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 của 63 tỉnh thành do Bộ GD-ĐT cung cấp cho thấy, TP.HCM có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất cả nước, với mức điểm 7,226.

Phổ điểm môn Ngoại ngữ.

Như vậy đây là năm thứ 4 liên tiếp TP.HCM là địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh. Hai địa phương đứng ở vị trí thứ 2 và 3 không thay đổi so 2 năm trước là Bình Dương (7,106 điểm) và Bà Rịa - Vũng Tàu (6,736 điểm).

So với năm ngoái Hà Nội năm nay tụt 2 bậc và đứng ở vị trí thứ 6 với 6,447 điểm. Đứng trên Hà Nội là Hải Phòng (vượt 2 bậc so với năm ngoái) còn Nam Định vẫn giữ nguyên vị trí như năm ngoái (thứ 5). Các địa phương còn lại trong top 10 gồm Đà Nẵng, Ninh Bình, An Giang, Vĩnh Phúc.