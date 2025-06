Điểm danh những đại học Go8 cấp học bổng dành riêng cho sinh viên Global Pathways

Monash University, một trong những trường thuộc nhóm Go8 - Ảnh: Monash University

Đây là cơ hội mở cánh cửa vào các trường đại học danh giá bậc nhất xứ sở chuột túi, đồng thời là lựa chọn chiến lược cho những ai mong muốn lộ trình du học hiệu quả, tiết kiệm và linh hoạt.

Đường vào đại học danh giá

Trong số các đối tác quốc tế của chương trình Global Pathways , bốn trường thuộc nhóm Go8 (Group of Eight - liên minh 8 đại học nghiên cứu hàng đầu Australia) - hiện đang tuyển sinh chính thức: University of Adelaide, Monash University , University of Western Australia (UWA) và University of Queensland (UQ).

Đây đều là những đại học công lập có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, nổi bật về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và chỉ số việc làm sau tốt nghiệp.

Chẳng hạn, Monash University là trường duy nhất trong Go8 có cơ sở quốc tế tại ba châu lục, trong khi UWA là đại học duy nhất tại Tây Australia nằm trong top 100 toàn cầu. University of Adelaide, với truyền thống hơn 140 năm, là cái nôi đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel của Australia. Còn University of Queensland là một trong ba trường đại học hàng đầu Australia về năng lực nghiên cứu, được xếp trong top 50 thế giới theo nhiều bảng xếp hạng uy tín.

Các trường Go8 có thế mạnh về học thuật, đặc biệt phù hợp với sinh viên Việt Nam theo học Global Pathways nhờ vào lộ trình chuyển tiếp rõ ràng, yêu cầu đầu vào hợp lý và chính sách học bổng riêng biệt. Những ngành học nổi bật như Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Truyền thông, Phân tích dữ liệu hay Marketing hiện đều đang mở cho lộ trình 1+2 hoặc 2+1 tại ba trường này.

Việc được học tập tại những môi trường học thuật hàng đầu thế giới, tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại và mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu, là một lợi thế dài hạn không chỉ trong học tập mà còn trong phát triển nghề nghiệp sau này.

Năm 2025, bốn đại học thuộc nhóm Go8 tiếp tục triển khai chính sách học bổng đặc biệt dành riêng cho sinh viên Global Pathways. University of Adelaide cấp học bổng giảm 5.000 AUD mỗi n ăm cho tất cả sinh viên chuyển tiếp theo chương trình, bất kể ngành học hay GPA. Trường cũng có thêm mức học bổng 15% học phí cho sinh viên có GPA từ 6.9 trở lên, và cao nhất là 30% học phí với GPA từ 8.5 trong Giai đoạn 1 tại Việt Nam.

Monash University mang đến mức học bổng 10.000 AUD cho năm học đầu tiên, áp dụng cho toàn bộ sinh viên chuyển tiếp từ chương trình Global Pathways. Trong khi đó, University of Western Australia đưa ra hai mức học bổng theo GPA: 10.000 AUD mỗi năm với GPA 7.5 và 12.000 AUD mỗi năm nếu GPA đạt 8.5. University of Queensland (UQ) áp dụng học bổng giảm 25% học phí mỗi năm cho toàn bộ sinh viên chuyển tiếp từ chương trình Global Pathways, không yêu cầu điều kiện cạnh tranh, cũng không giới hạn số lượng.

Đây đều là những học bổng được thiết kế riêng cho nhóm sinh viên đã hoàn thành chương trình Global Pathways, không áp dụng đại trà cho tất cả sinh viên quốc tế.

University of Western Australia, ngôi trường danh giá trong nhóm Go8 - Ảnh: University of Western Australia

Tuyển sinh năm 2025: Lộ trình linh hoạt của Global Pathways

Năm 2025 sẽ có ba kỳ tuyển sinh vào Giai đoạn 1, lần lượt diễn ra vào tháng 9-2025, tháng 1-2026 và tháng 5-2026. Thời gian nộp hồ sơ tương ứng kết thúc vào ngày 25-8, 22-12 và 27-4. Với thời gian xét tuyển trải dài gần suốt năm, học sinh có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo tiến độ học tập cá nhân, thậm chí sử dụng điểm trung bình học kỳ I lớp 12 để nhận thư mời sớm và đảm bảo suất học bổng.

Điều kiện tuyển sinh không thay đổi so với những năm trước. Học sinh cần đạt điểm trung bình năm lớp 11 hoặc học kỳ I lớp 12 từ 8.0 trở lên. Với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, chương trình chấp nhận xét tuyển dựa trên điểm tốt nghiệp hoặc giấy báo trúng tuyển đại học chính quy trong nước. Ngoài ra, học sinh có thể nộp đơn nếu đã trúng tuyển vào các trường đại học trong danh sách được phê duyệt hoặc đạt điểm đánh giá năng lực từ Đại học Quốc gia TP.HCM.

Về yêu cầu tiếng Anh, chương trình ưu tiên thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) 6.5 với tất cả kỹ năng từ 6.0 trở lên, hoặc PTE tương đương. Trong trường hợp chưa có chứng chỉ quốc tế, học sinh có thể đăng ký thi tiếng Anh đầu vào của chương trình để được xét học bổng và nhập học.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm học bạ THPT, bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có), giấy tờ cá nhân và ảnh 4x6 theo quy định. Riêng đối với học sinh chuyển trường hoặc đang học chương trình quốc tế, cần nộp thêm bảng điểm và đề cương môn học.

Không đơn thuần là chương trình chuyển tiếp, Global Pathways được xây dựng như một nền tảng học thuật quốc tế, trang bị toàn diện cho sinh viên từ kiến thức, kỹ năng học tập đến tư duy phản biện và năng lực hội nhập. Việc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, cùng hệ thống kiểm định và đánh giá chuẩn hóa, giúp sinh viên sẵn sàng khi bước vào môi trường đại học hàng đầu như Go8.

Tùy theo lộ trình, sinh viên sẽ học từ 8 đến 16 môn tại Việt Nam với mức học phí cố định 19,375 triệu đồng/môn. Tổng chi phí cho giai đoạn này dao động từ 155 đến gần 310 triệu đồng - thấp hơn đáng kể so với hai năm học tại Australia. Với chính sách học bổng đầu vào lên đến 75% học phí năm 1 và học bổng chuyển tiếp từ các trường Go8 như Adelaide, Monash, Queensland hay UWA, tổng chi phí du học có thể tiết kiệm đến 60% so với du học toàn phần.

Việc học tập tại Việt Nam 1-2 năm đầu ngoài giảm chi phí, mà còn tạo điều kiện để sinh viên làm quen với phương pháp học đại học quốc tế, cải thiện khả năng tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng tự học, đồng thời có thêm thời gian định hình rõ ngành học, hướng nghề nghiệp trước khi bước ra thế giới.

Trong bối cảnh thị trường du học cạnh tranh khốc liệt, việc vào thẳng các trường Go8 với chính sách học bổng rõ ràng, yêu cầu minh bạch và lộ trình tối ưu đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh và học sinh Việt Nam.

Hiện nay, Global Pathways đang được triển khai tại Việt Nam bởi Viện ISB - một đơn vị của Đại học Kinh tế TP.HCM.