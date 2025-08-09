Điểm chuẩn đại học 2025 được công bố sớm nhất khi nào?

Các thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng cũng như nộp lệ phí xét tuyển đại học 2025.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ.

Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Sắp công bố điểm chuẩn đại học 2025. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi biết điểm chuẩn , tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 28/7, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.