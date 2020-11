Diego Maradona mất cùng ngày với lãnh tụ Fidel Castro, người được "Cậu bé vàng" hết mực kính trọng

Sinh thời, Diego Maradona rất mực kính trọng lãnh tụ Fidel Castro. Nhà vô địch World Cup 1986 coi nhà lãnh đạo người Cuba là "người cha thứ hai", người hùng trong tâm trí của ông. Thậm chí, "Cậu bé vàng" còn xăm hình ông Fidel Castro lên cơ thể.

Diego Maradona rất kính trọng lãnh tụ Fidel Castro

Tối ngày 25/11, Maradona đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nha Argentina. Trùng hợp thay, "Cậu bé vàng" ra đi trùng với ngày mất của ông Fidel Castro, người qua đời 4 năm trước. Trên MXH, nhiều fan hâm mộ tinh ý đã vô tình phát hiện ra điều này. "25/11 - ngày cả thế giới phải chia tay hai con người vô cùng vĩ đại", một CĐV buồn bã chia sẻ.

Không chỉ vậy, tròn 15 năm trước, ngày 25/11/2005, cả thế giới cũng phải chia tay với George Best. Cầu thủ vĩ đại người Anh đóng vai trò quan trọng giúp "Tam sư" lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới lúc này vô địch World Cup vào năm 1966.

Huyền thoại George Best cũng mất vào ngày 25/11

Bản thân Best cũng là người Maradona hâm mộ. "Cậu bé vàng" thường xuyên theo dõi Best thi đấu hồi còn nhỏ và cũng chịu ảnh hưởng phần nào từ người tiền bối. So sánh sự nghiệp, nhiều người cũng thấy điểm tương đồng bởi cả hai đều tài năng xuất chúng nhưng sự nghiệp lại bị ảnh hưởng bởi chất kích thích và những vấn đề bên ngoài sân cỏ.

"Cậu bé Vàng" Maradona được đánh giá là một trong hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá thế giới, bên cạnh Vua bóng đá Pele. Ông từng tham dự 4 kỳ World Cup và nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Cầu thủ của thế kỷ do khán giả trên mạng bình chọn và xếp thứ hai trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của World Soccer, chỉ sau Pele.