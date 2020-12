Đi xe máy dưới 50 cm3 phải có giấy phép lái xe

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản số 2060 phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Chiến lược), trong đó có rất nhiều điểm đáng chú ý liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.



Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, quy định người điều khiển xe máy dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4kW phải có giấy phép lái xe

Trong nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện, Chiến lược quy định điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với Công ước Vienna 1968 về giao thông đường bộ và đặc thù phương tiện tại Việt Nam; đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW.

Về nhiệm vụ, việc phân hạng giấy phép lái xe, đào tạo, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện.

Liên quan đến quy định giấy phép lái xe hạng A0, trước khi Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 diễn ra, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an chủ trì) và Dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi (do Bộ GTVT chủ tri đều quy định giấy phép lái xe hạng A0 được quy định cấp cho người lái xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu ý kiến, cả 2 dự thảo luật nêu trên đều đã bỏ quy định người lái xe máy, xe máy điện có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 hoặc có công suất động cơ điện không quá 4 kw phải được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A0.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 đang có hiệu lực thi hành, không bắt buộc sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW.