Đi vệ sinh tại nhà hàng quá lâu, người phụ nữ bị hất cả nồi lẩu sôi vào mặt chỉ sau vài lời đôi co, to tiếng

Vừa qua một cuộc tranh cãi tại một nhà hàng ở Trung Quốc đã nhanh chóng thành cuộc hỗn chiến, náo loạn cả một buổi tối chỉ vì hành động đi quá giới hạn của một người đàn ông. Theo thông tin đăng tải bởi tờ SCMP, đoạn video được trích xuất từ CCTV quay tại một nhà hàng ở thành phố Hắc Long, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 27/10.

Theo thông tin ban đầu vụ ẩu đả khởi phát từ việc vợ của một người đàn ông đã sử dụng nhà vệ sinh của nhà hàng hôm đó quá lâu khiến người đàn ông còn lại phải đợi nên lên tiếng phàn nàn. Không ngờ chỉ vì cuộc tranh cãi nhỏ ban đầu mà kích động dẫn đến vụ xô xát lớn khiến nhiều người có mặt hoảng loạn.

Đỉnh điểm nhất của sự việc xảy ra khi người đàn ông đã cầm cả nồi lẩu đang sôi hất thẳng vào mặt người phụ nữ cùng một số người khác khiến nhiều người bị bỏng nặng, người phụ nữ do bị hất trực diện nên đã tỏ ra vô cùng đau đơn, sự việc không dừng lại ở đó khi cả đám người lao vào đánh nhau, nồi, chai lọ trở thành vật dụng để xử lý đối phương.

Do sự việc đã trở nên vượt quá tầm kiểm soát, không ai dám vào can ngăn, còn ở bàn bên, một đứa trẻ được cho là con của người phụ nữ vừa bị bỏng nặng cũng đang ngồi khóc thảm thiết. Ngay sau đó công an địa phương đã có mặt để giải quyết và điều tra nguyên nhân của sự việc.