Đi tìm kẻ nhắn tin gạ tình vợ, người đàn ông ở Hải Phòng bị chém trọng thương

Ngày 22/12, TAND TP Hải Phòng xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện An Lão, ông Đào Văn Quang (SN 1974, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng) nghi ngờ vợ bị người hàng xóm là Phạm Văn Đàm nhắn tin gạ tình. Khoảng 21h ngày 7/8/2021, ông Quang sang nhà tìm Đàm để nói chuyện nhưng không gặp.

Biết Đàm đang ở đầm cá của Phạm Văn Bắc (em ruột Đàm, ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), ông Quang về nhà lấy xe máy đi đến đầm nhà Bắc.

Khoảng 21h30 cùng ngày, tại khu vực lán sân nhà Bắc, giữa Quang và Đàm xảy ra cãi nhau, xô xát. Thấy vậy, Bắc cầm dao chém một nhát về phía Quang. Ông Quang giơ tay trái lên đỡ thì bị dao chém vào cẳng tay trái. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Ông Đào Văn Quang bị chém một nhát vào tay trái, làm tổn thương cơ thể 57%.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, ông Đào Văn Quang bị chém một nhát vào tay trái, làm tổn thương cơ thể 57%. Do đó, Viện KSND huyện An Lão truy tố để xét xử bị can Phạm Văn Bắc về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27-29/9/2022, TAND huyện An Lão đưa vụ án ra xét xử công khai. Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Bắc 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích". Đồng thời, Phạm Văn Bắc phải bồi thường thiệt hại cho ông Đào Văn Quang hơn 194 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó, ông Đào Văn Quang cho rằng bản án trên là quá nhẹ nên đã làm đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Ông Quang cho rằng, số tiền bồi thường dân sự quá ít so với chi phí thực tế mà ông phải bỏ ra để điều trị thương tích. Bên cạnh đó, bị hại cho rằng cơ quan CSĐT điều tra chưa toàn diện, vụ án có đồng phạm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, ông Quang đề nghị điều tra số tiền 350 triệu ông để trong xe máy bị mất khi để tại nhà bị cáo.

