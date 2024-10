Đi tìm định nghĩa của sự chữa lành từ tận sâu tâm hồn

Sự dịch chuyển trong cách người ta xách vali lên và đi đã tạo nên một làn sóng toàn cầu với cái tên "du lịch chữa lành". Không nằm ngoài xu thế chung, "du lịch chữa lành" cũng trở nên phổ biến ở Việt Nam khi từ khoá này đã chiếm đến 26,6% tổng lượng thảo luận của 4 tháng đầu năm 2024, đứng thứ hai trong các mục đích du lịch phổ biến theo Buzzmetrics.



Du lịch chữa lành thường bị hiểu nhầm là chỉ tập trung vào yếu tố thể chất. Thực tế, hành trình này đòi hỏi sự chăm sóc toàn diện và sâu sắc hơn thế. Đó cũng là lý do mà khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hải, Hội An, được biết đến như "thiên đường chữa lành" khi mang đến cho du khách sự kết hợp của ba yếu tố cốt lõi - Tái tạo năng lượng, Kết nối nội tâm, và Tái tổ chức cuộc sống, trong mọi kỳ nghỉ tại đây.

Four Seasons The Nam Hải, Hội An được tạp chí SpaChina vinh danh 3 lần, với hạng mục cao nhất là Spa Toàn Cầu Của Năm 2023

Tái tạo năng lượng thể chất



"Cơ thể là ngôi đền trú ngụ của linh hồn" – việc chữa lành không chỉ có yếu tố thể chất, nhưng nếu thiếu yếu tố chăm sóc thể chất, đó sẽ không còn là một hành trình chữa lành đúng nghĩa. Sức sống sẽ được khơi dậy qua các hoạt động đa dạng tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An. Du khách có thể tham gia các trận đấu tennis, cả những môn thời thượng như crossfit, hay pickleball và paddleball trên mặt sân tiêu chuẩn duy nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam. Dù bạn là người chơi lâu năm hay muốn làm bắt đầu làm quen, khu nghỉ dưỡng đều có sẵn các lớp học với sự hướng dẫn tận tâm của huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Pickleball, môn thể thao mới nổi tại Việt Nam cũng là một trong những hoạt động được yêu thích nhất tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An

Four Seasons The Nam Hải, Hội An còn sở hữu hệ thống ba hồ bơi ngoài trời trải dài từ khu vực tiếp tân xuống bãi biển, mỗi hồ bơi đều có thiết kế vô cực hòa vào khung cảnh biển Đông rộng lớn. Trong đó, hồ bơi dành cho gia đình được làm ấm quanh năm, là lựa chọn tuyệt vời cho những gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra, những vị khách yêu thích cảm giác hòa mình vào làn nước biển xanh mát còn có thể trải nghiệm kayak đơn và đôi, lướt ván buồm, và lướt ván đứng, hay X-Jet Blades, một hoạt động giải trí thú vị đưa bạn bay lên không trung và thực hiện các động tác nhào lộn trên mặt nước biển.

Tham gia vào những môn thể thao dưới nước trên phông nền của biển Hà My - một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á (theo tờ Telegraph), là một trong những trải nghiệm không có ở nơi đâu

Kết nối nội tâm



Bên cạnh việc chăm sóc thể chất, hành trình chữa lành còn hướng đến việc nuôi dưỡng tinh thần. Một điểm độc đáo tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An chính là sự kết hợp âm thanh trị liệu của chén hát pha lê vào các trải nghiệm mang tính kết nối nội tâm như thiền và yoga. Điều đặc biệt ở chén hát pha lê là chúng có thể phát ra một âm thanh trong trẻo, tinh khiết ở tần số 432 Hz, cũng chính là mức rung động tự nhiên của Mẹ Trái đất. Âm thanh này có thể "gột rửa" căng thẳng và giúp người nghe đạt đến sự cân bằng tinh thần và cảm xúc, tìm đến nguồn cội của sự kết nối sâu sắc trong chính bản thân. Du khách có thể trải nghiệm sức mạnh chữa lành diệu kỳ này trong các buổi trị liệu spa, thiền, yoga hay với sự dẫn dắt của chuyên gia.

"Chúc Trái đất ngủ ngon" là nghi thức diễn ra mỗi ngày tại khu nghỉ dưỡng, nơi du khách có thể gửi những tâm thư của mình vào hồ sen trong tiếng ngân nga của những chén hát

Tái tổ chức cuộc sống



Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chăm sóc tinh thần, khu nghỉ dưỡng còn cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe cá nhân hóa. Sử dụng công nghệ Oligoscan tiên tiến, du khách sẽ được kiểm tra chuyên sâu về tình trạng dinh dưỡng, cân bằng sinh lý và trạng thái căng thẳng oxy hoá trong cơ thể. Từ các chỉ số chỉ tiết này, du khách sẽ nhận được một bảng tư vấn tổng quan về lối sống, dinh dưỡng và chế độ tập luyện để tái tổ chức cuộc sống, tìm lại sự cân bằng và định hướng rõ ràng cho tương lai.

Các dịch vụ kiểm tra sức khoẻ cá nhân và khai vấn cùng các chuyên gia quốc tế giúp bạn có định hướng trên hành trình chuyển đổi sức khỏe toàn diện

Bên cạnh các dịch vụ thường trực, các du khách của Four Seasons The Nam Hải, Hội An còn có cơ hội trải nghiệm hai liệu trình độc quyền của chuyên gia Judy Xu, nhà sáng lập của Balance Health, một trong những trung tâm chữa lành toàn diện danh tiếng hàng đầu khu vực châu Á, trong chuyến thăm từ ngày 25/9 đến 13/10/2024.



Với "Hành trình thở chuyển đổi 9D", bà Judy Xu mang đến một phương pháp chữa lành đa chiều và giải phóng cảm xúc hiệu quả, thông qua sự kết hợp của các tần số rung động và liệu pháp thôi miên vào vùng tiềm thức của não bộ. Còn với "Thiết kế phiên bản tương lai của bản thân", du khách sẽ được đích thân bà Judy khai vấn để khơi dậy sức mạnh nội tại, làm rõ mục đích sống và định hướng để đạt được ước mơ.