Tối 24/7, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo xã Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé bị ngã từ tầng 2 khách sạn.

Sự việc xảy ra tại khách sạn C.P.M.H ở xã Cúc Phương. Khi đó, gia đình anh V.V.T (sinh năm 1990, Hà Nội) đến du lịch và thuê phòng số 206, tầng 2 của khách sạn này để nghỉ lại.

Tối 19/7, sau khi tham quan, gia đình anh T trở về khách sạn. Thế nhưng do ảnh hưởng của mưa giông, dẫn đến khu vực xã Cúc Phương bị mất điện. Để cho phòng được thoáng, gia đình anh T đã mở cửa sổ. Con trai anh T (là cháu A) không may bị ngã từ cửa sổ xuống sân (cửa sổ không có song chắn, bên ngoài cũng không có lan can bảo vệ).

Sau khi sự việc xảy ra, cháu A đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh, rồi chuyển lên điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Theo thông tin từ TTXVN, kết quả chẩn đoán cho thấy cháu A. bị đa chấn thương, gãy kín 1/3 giữa xương đùi phải, xương chậu và xây xước vùng đầu. Hiện cháu A. đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật.

Cháu A tại bệnh viện - Ảnh: TTXVN

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 20/7 anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ khách sạn Cúc Phương Mebi Hotel, đã mang đồ của gia đình anh Th. lên Hà Nội bàn giao và ra về, mà không thăm hỏi cháu khiến gia đình rất bức xúc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các cửa sổ phòng của khách sạn Cúc Phương Mebi được thiết kế cửa kính không có song chắn, khu vực phòng 206 phía ngoài không có lan can bảo vệ. Chủ khách sạn từ chối làm việc với phóng viên báo chí.

Ông Phạm Mạnh Hùng, chủ tịch UBND xã Cúc Phương, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo địa phương đã gọi điện thoại thăm hỏi, động viên gia đình và chia sẻ rủi ro tai nạn của cháu A..

Chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xác minh tại khách sạn và báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý sai phạm (nếu có).

Công an xã Cúc Phương đã tiếp nhận sự việc và xử lý đúng theo quy định.

Khách sạn Cúc Phương Mebi Hotel, nơi cháu A. bị ngã xuống từ tầng 2 - Ảnh: TTXVN

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, khách sạn Cúc Phương Mebi Hotel đã được thẩm định công nhận khách sạn đủ điều kiện tối thiểu phục vụ khách du lịch. Năm 2023 đã kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự đối với cơ sở đăng ký.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ cử bộ phận chuyên môn tới kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ điều kiện đã được cấp giấy phép của khách sạn so với thực tế. Nếu phát hiện sai phạm, sở sẽ yêu cầu dừng kinh doanh đối với khách sạn.