Sáng 9/7, trên các hội nhóm facebook xôn xao trước bài đăng của một tài khoản có tên Bích Trâm về việc bé trai có tên Bùi Thanh Nhi (5 tuổi) bị bắt cóc khi đi chợ cùng bà ngoại ở xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai.

Bài đăng khiến dư luân xôn xao. (Ảnh chụp màn hình)

Từ nội dung bài đăng tải, bé trai cùng bà ngoại ra chợ bán trứng. Khi đang chơi cùng 2 bạn nhỏ khác thì cháu bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe máy vác bỏ chạy. Mọi người ở chợ phát hiện, hô hoán nhưng không đuổi kịp. Sự việc đã diễn ra được hơn một tuần và gia đình vẫn chưa có thông tin gì về cháu bé.

Đính kèm bài viết còn có hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi - được cho là bà ngoại cháu trai, đang khóc mếu đầy bi thương và đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại cảnh 2 người đàn ông bế vác đứa trẻ bỏ chạy. Thông tin, hình ảnh, clip đầy đủ khiến nhiều người ngay lập tức tin tưởng và chia sẻ bài viết liên tục, với mong muốn tìm kiếm được đứa trẻ.

Một điểm đáng chú ý là tài khoản này đã khóa phần bình luận trong bài đăng trên.

Sau khi bài viết trên đạt gần 500 lượt tương tác, tài khoản Bích Trâm đã chỉnh sửa nội dung. Bài viết được thêm thông tin vì quá thương nhớ cháu trai bị bắt cóc, bà ngoại đã lên cơn đau tim và cần phải làm phẫu thuật. Gia đình khó khăn không thể chi trả, tài khoản này lại kêu gọi dân mạng chung tay hỗ trợ. Tài khoản ngân hàng của một người được cho là cậu bé trai cũng được đưa vào bài viết để tăng độ tin cậy.

Đến khoảng 10 giờ ngày 9/7, bài viết của tài khoản Bích Trâm đã thu hút gần 700 lượt chia sẻ.

Bài viết được chỉnh sửa thêm phần tình trạng sức khỏe của bà ngoại và kêu gọi dân mạng chung tay hỗ trợ. (Ảnh chụp màn hình)

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Biển Hồ đã lập tức vào cuộc xác minh và kết luận đây là thông tin sai sự thật.

Theo lực lượng Công an, đây là thông tin giả do các đối tượng lừa đảo tinh vi đưa ra nhằm đánh vào tâm lý của người dân. Đoạn clip trong bài đăng nghi do dàn dựng ở một nơi chưa xác định. Phần hình ảnh về bà ngoại cầm ảnh bé gái có dấu hiệu bị cắt ghép.

Đây là pha dàn xếp đầy tinh vi của nhóm lừa đảo. Ban đầu các đối tượng đưa thông tin giả về việc bé trai bị bắt cóc để dân mạng chia sẻ trên các diễn đàn khác. Sau khi nhận được sự chú ý, các đối tượng sẽ lợi dụng lòng thương của dư luận, để chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo.