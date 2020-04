Cô gái đi 60km mua sầu riêng bị sầu rơi thâm tím cả đùi, nhưng mang 3 quả về bổ ra cái kết còn "đắng lòng" hơn

Mua sầu riêng không ngâm thuốc đã khó, mua sầu riêng sao cho ngon và chín đều lại càng khó hơn. Nếu bạn mua một quả sầu riêng về, bổ ra lại chỉ toàn múi sượng thì đúng là tức nghẹn họng.

Thế mà sự bức xúc đến cực độ ấy lại rơi vào ngay một cô nàng "ngây thơ" đã phải đi trọn 60km để mua được sầu riêng. Dù cho bị "tai nạn" khi đỡ sầu, thế nhưng cái kết vẫn thật não lòng.

Cô gái kể: "Nhóm này có ai mắc kiểu "hay bị theo quán tính" chưa? Mình đi mua sầu riêng, xong nó lăn trên sạp xuống, theo thói quen mình nhanh chân lên gối để đỡ, thâm tím đùi, cà nhắc cả tuần mới đỡ.

Rồi xách 3 quả sầu mang về tận nhà cách 60km không được miếng nào. Sầu sượng như bìa carton nhạt toẹt vậy đó! Nghĩ nó cứ cay cú trong người!".

Bài viết này đã thu hút hơn 11.000 lượt bày tỏ cảm xúc của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm lời "kể khổ" là hình ảnh chiếc đùi bị thâm từng chấm nhỏ do gai sầu riêng đâm vào, nhìn đến là thương. Bên cạnh đó, cô gái không quên đính kèm "thành quả" là 3 quả sầu đã tách múi nhưng bỏ đi cả vì sượng và không ngon.

Cô gái không may bị sầu rơi từ sạp xuống thâm tím đùi

Nhưng kết quả 3 quả sầu mua về đều... vứt vào sọt rác vì quá nhạt và sượng

Nhìn những múi sầu vàng nhợt bị bỏ vào thùng rác ai nấy đều thương cảm cho cô gái "số nhọ" này:

- "Thương quá, mắt sầu đâm vào đùi thế kia thì đau lắm, mình mấy lần cũng bị theo cảm tính đưa tay đỡ sầu bị đâm vào mà cả tuần mới đỡ đấy".

- "Nhìn sầu vứt đi thế kia vừa tiếc mà vừa tức nhỉ? Đúng là đã mất công còn mất của. Lần sau không có kinh nghiệm mua sầu thì bảo họ chọn và bổ tại chỗ cho, ngon hãy mua".

- "Thương thế, nhìn cái đùi bị gai sầu riêng đâm mà xót thay bạn. Mình cũng hay có kiểu phản xạ theo cảm tính như thế, dao với thớt bị rơi vội đưa chân ra đỡ. May mà không đỡ được chứ không thì cũng què chân rồi".



- "Hồi học thể dục đang giờ giải lao thế là lôi điện thoại ra bấm. Chả biết trái bóng ở đâu bay lại phía mình, thế là mình ném điện thoại đi lấy tay đỡ trái bóng. Đen thật".

- "Tội bạn. Đi xa với mất công thế rồi mà nhìn đống sầu riêng bỏ đi ức dùm bạn luôn đó".

Dưới phần bình luận, nhiều bạn cũng chia sẻ kinh nghiệm chọn sầu cho cô gái trẻ: "Bạn muốn lựa được quả sầu riêng ngon, đầu tiên phải xem bằng cách quan sát hình dạng của chúng. Không quan trọng là quả to hay quả bé mà điều cần chú ý ở đây là phần eo của quả phải phình to đều, không bị vẹo, méo. Những quả sầu riêng già, chín thường có gai to, cứng, và đặc biệt đầu gai tròn, không nhọn, nhỏ như khi sầu riêng còn non. Bạn nên thử bóp hai gai gần nhau, nếu nó không óp lại gần nhau chúng tỏ sầu riêng đã già, còn ngược lại thì quả sầu riêng đó còn non hoặc bị ép chín ăn có thể sẽ bị sượng hoặc không ngọt ngon. Chọn trái sầu riêng có cuống còn tươi xanh, không chọn những quả đã rụng cuống hặc cuống héo nhé".



Hiện tại, pha mua sầu riêng đen đủi của cô gái trên vẫn đang là đề tài khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.