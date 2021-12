Đến uống cà phê kích dục, gã đàn ông nảy lòng tham sát hại nữ chủ quán để cướp vàng

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Minh Ti (SN 1991, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 6/12, chị L.T.K.C. là chủ căn nhà ở ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM tới kiểm tra căn nhà mà chị này cho chị N.T O. (SN 1986, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú huyện Hóc Môn) thuê bán cà phê. Lúc này, chị C. đi qua xem thì phát hiện chị O. nằm bất động trên vũng máu dưới nền nhà. Chị C. hô hoán cùng người dân đưa chị Oanh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Sự việc được báo cho công an. Nhận tin, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt phong toả hiện trường tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Công an xác định nạn nhân bị đâm 1 vết ở bên hông người và có dấu vết bị bịt miệng dẫn tới ngạt thở tử vong. Do tính chất vụ việc nên đơn vị đã báo cáo lên Ban giám đốc Công an TP.HCM. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẩn trương, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm, truy bắt đối tượng gây án.

Công an TP.HCM giao Phòng PC02 chủ trì, thành lập ngay các tổ công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận 12,... phá án. Quá trình xác minh, chị O. thuê căn nhà trên để mở bán cà phê kích dục. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào nên việc xác định kẻ thủ ác rất khó khăn. Qua trích xuất camera an ninh thời điểm xảy ra vụ việc có 1 thanh niên đi xe máy tới quán. Người này sau đó rời đi vội vã và bịt khẩu trang kín mặt.

Hình ảnh nghi phạm qua trích xuất camera.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đó là Ti nên cắt cử trinh sát về tận nơi ở cũng như nơi tạm trú nhưng Ti đi đâu không ai biết. Công an nghi đối tượng bỏ trốn về các tỉnh miền Tây nên đã gửi hình ảnh, thông tin cho các tỉnh thành để truy xét. Sau 30 giờ truy xét, trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM xác định Ti đang lẩn trốn ở khách sạn tại thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Lúc này, đơn vị phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Long An nên ập vào khống chế bắt giữ Ti. Thời điểm bị bắt, Ti không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ, Ti đã cuối đầu nhận tội.

Đối tượng Ti tại cơ quan công an.

Tại công an, Ti khai đến quán cà phê chị O. để uống cà phê kích dục. Thấy chị O. đeo nhiều vàng trên người nên lấy con dao trong túi ra khống chế chị O. để cướp tài sản. Nhưng do chị O. chống cự nên Ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng chị O.. Khi nạn nhân nằm bất động thì Ti mới buông ra.

Sau đó, Ti lục lọi lấy hết vòng vàng trên người chị O. rồi bỏ trốn về tỉnh Long an và bán tài sản được gần 8 triệu đồng. Số tiền này Ti mua card chơi game và thuê khách sạn ở cho tới khi bị công an bắt giữ.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.