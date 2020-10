Đèn sưởi âm trần 1 bóng hồng ngoại: Lắp đặt khó khăn, thiếu an toàn?

Thời tiết đang dần chuyển đông, chúng ta chuẩn bị đón những đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, thời gian này có thể kéo dài từ 3-5 tháng, điều này đã tạo nên nhu cầu lớn trong việc sử dụng những loại đèn sưởi trong không gian sống của gia đình. Ngoài sưởi ấm đơn thuần, chiếc đèn sưởi còn mang tới những công dụng vô cùng đặc biệt tới sức khoẻ con người, cùng tìm hiểu những công dụng này nhé!



Đèn sưởi: Mang tới nhiều tác dụng vượt trội

Trên thực tế, nhiều người cho rằng đèn sưởi chỉ có công dụng làm ấm không khí trong thời tiết mùa đông, tuy nhiên, vượt ra khỏi công dụng đơn thuần đó, đèn sưởi đóng vai trò nhiều hơn trong việc duy trì nhiệt độ ổn định của môi trường xung quanh, đảm bảo thân nhiệt của chúng ta mọi lúc và tránh gây ra tình trạng sốc nhiệt do thay đổi nhiệt quá nhanh. Với công dụng này, đèn sưởi thường được sử dụng nhiều trong phòng tắm, sản phẩm này thật sự có vai trò quan trọng với trẻ nhỏ và người lớn tuổi - ở 2 độ tuổi này, chúng ta dễ dàng bị nhiễm lạnh trong quá trình tắm rửa. Đặc biệt, đối với những người thường xuyên phải tắm vào ban đêm do đặc thù công việc, đèn sưởi sẽ giúp giảm nguy cơ đột quỵ và làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ do thói quen này.

Bên cạnh công dụng cân bằng nhiệt độ trong không gian sống, đèn sưởi còn có công dụng trong việc giảm đau, giảm mỏi cơ, làm đẹp, giúp thư giãn và giảm căng thẳng nhờ tác động của nhiệt. Những loại đèn sưởi có khả năng tán nhiệt cân bằng không gây ra cảm giác khó chịu cho người sử dụng do nhiệt chỉ tập trung tại 1 điểm và còn phát huy tốt tác động thư giãn bằng nhiệt.

Nhiều gia đình còn coi đèn sưởi giống như một công cụ chiếu sáng đặc biệt, ánh sáng từ đèn sưởi nếu không quá gắt sẽ tạo cảm giác dịu nhẹ cho mắt người, kết hợp với công dụng cân bằng nhiệt môi trường tạo nên không gian sống ấm cúng và đẹp mắt.

Đèn sưởi âm trần 1 bóng: Lựa chọn đèn sưởi an toàn và thẩm mỹ

Nhiều khách hàng đã đặt ra câu hỏi: Sử dụng đèn sưởi công suất toả nhiệt lớn như vậy có dễ cháy nổ không? Đây chính là nỗi lo của hầu hết khách hàng khi sử dụng những sản phẩm đèn sưởi. Để trả lời cho câu hỏi này, nhiều người đã sử dụng và đánh giá cao dòng đèn sưởi âm trần 1 bóng đến từ thương hiệu Navado - vô cùng an toàn và đảm bảo thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.

Với việc nghiên cứu cơ chế hoạt động của các loại đèn sưởi hiện đại, Navado đã tạo ra sản phẩm đèn sưởi âm trần 1 bóng có hệ thống rơ-le nhiệt thông minh gắn bên trong. Khi đèn được sử dụng quá công suất, hệ thống điện quá tải, lúc này hệ thống rơ-le sẽ phát huy tác dụng, nhanh chóng ngắt hoạt động của đèn sưởi để tránh trường hợp cháy nổi và chập mạch điện toàn bộ ngôi nhà. Đây là một cải tiến đáng kể giúp cho chiếc đèn sưởi trở nên an toàn hơn gấp nhiều lần.

Đèn sưởi thường được đặt trong không gian phòng tắm nên việc bóng đèn phải tiếp xúc nhiều với nước có nguy cơ gây ra việc chập cháy bóng, đây cũng là vấn đề mà nhiều loại đèn sưởi gặp phải. Tuy nhiên, đến với sản phẩm đèn sưởi âm trần 1 bóng Navado thì vấn đề này đã được giải quyết một cách triệt để: Đèn sưởi âm trần 1 bóng của thương hiệu Navado có thiết kế khá độc lạ, giữ bóng đèn và phần vỏ thân có khe hở giúp thoát nước nhanh, việc đọng hơi nước trong bóng không còn là vấn đề đáng lưu tâm nữa; bên cạnh đó, tình trạng nước bắn vào bóng đèn cũng được hạn chế hoàn toàn nhờ vào thiết kế âm trần.

Dòng sản phẩm này còn có khả năng chống chói mắt khi nhìn thẳng vào bóng đèn bởi được tráng một lớp kim cương mỏng. Việc tản sáng tốt và không gây chói giúp cho sản phẩm đèn sưởi 1 bóng âm trần đến từ thương hiệu Navado có tính thẩm mỹ cao và có thể lắp đặt số lượng bóng đèn tuỳ thuộc và nhu cầu của mỗi người sử dụng. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong mọi không gian của gia đình như phòng tắm, phòng bếp, hành lang,...., hay các không gian công cộng như bệnh viện, phòng học,..... Đèn sưởi âm trần có thể dễ dàng lắp đặt và thay thế bóng đèn downlight vào thời điểm mùa hè.