Đến Oscar 2022, tài tử gia thế hiển hách nhất Hàn Quốc bị minh tinh đình đám Hollywood đối xử bất lịch sự

Mới đây nhất, chia sẻ của tài tử đình đám Lee Seo Jin trong chương trình thực tế Unexpected Journey bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong chương trình, nam diễn viên Lee Seo Jin đã hộ tống nữ minh tinh 75 tuổi Youn Yuh Jung đến lễ trao giải Oscar 2022. Tại đây, họ đã gặp minh tinh Hollywood gạo cội Jamie Lee Curtis.

Khi thấy Lee Seo Jin cầm 1 chiếc ví trên tay, nhân viên đã hỏi về chủ nhân của chiếc ví này. Tài tử xứ Hàn đã trả lời rằng: "Đây là ví của Jamie Lee Curtis. Bà ấy nhờ tôi giữ hộ chiếc ví này. Nhưng tôi không chắc bà ấy có biết tôi là ai không". Sau đó, nữ minh tinh Halloween được cho là đã lấy lại ví mà không hề nói lời cảm ơn Lee Seo Jin.

Tài tử Lee Seo Jin và minh tinh Youn Yuh Jung đã gặp nữ diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis trên thảm đỏ Oscar 2022

Lee Seo Jin được nhờ giữ chiếc ví...

... của Jamie Lee Curtis

Lee Seo Jin băn khoăn liệu không biết nữ minh tinh Hollywood có biết đến anh

Rất đông cư dân mạng xứ Hàn đã tỏ ra bức xúc trước tình huống này. Nhiều người chỉ trích Jamie Lee Curtis bất lịch sự, thậm chí là có hành động khinh thường Lee Seo Jin. Netizen cho rằng ngay cả khi không biết Lee Seo Jin là ai thì nữ minh tinh Hollywood cũng nên nói lời cảm ơn người đã giữ ví giúp mình.

Jamie Lee Curtis nhờ Lee Seo Jin giữ ví để chụp ảnh

Sau đó, nữ minh tinh được cho là đã đi thẳng và không nói lời cảm ơn Lee Seo Jin

Dù không nổi tiếng toàn cầu nhưng ở Hàn Quốc, Lee Seo Jin là tên tuổi hạng A. Nam tài tử sinh năm 1971, có gia thế hiển hách, là hậu duệ nhiều đời của Hoàng gia Joseon (Họ Lee ở vùng Andong). Ông nội anh từng đảm nhận vai trò Thống đốc Chosun Savings - ngân hàng đầu tiên của Hàn Quốc. Bố của tài tử là nguyên Giám đốc Ngân hàng Tín dụng Anhung Mutual ở thủ đô Seoul. Thông gia của gia đình anh chính là gia đình người sáng lập tập đoàn LG.

Bản thân tài tử cũng không hề là nhân vật tầm thường. Năm 1993, Lee Seo Jin tốt nghiệp Đại học New York Stern School of Business - 1 trong 3 trường đại học nổi tiếng nhất về ngành Quản trị kinh doanh. Tài tử vừa đóng phim, vừa đảm nhận vị trí CEO công ty Ask Veritas Assets Management, một công ty quản lý tài chính từng đoạt nhiều giải thưởng toàn cầu và châu Á. Bên cạnh đó, Lee Seo Jin còn có mối quan hệ với nhiều nhân vật cấp cao cả trong và ngoài nước.

Lee Seo Jin là tài tử có gia thế hiển hách nhất nhì showbiz Hàn

Theo nhiều nguồn tin, tài sản của nam tài tử lên đến 60 tỷ won (khoảng 1200 tỷ đồng). Lee Seo Jin từng có mối tình đau khổ với nữ diễn viên Chuyện Tình Paris - Kim Jung Eun. Cặp đôi nên duyên khi cùng đóng chung phim Lovers năm 2006 và chia tay 2 năm sau đó. Sau khi chia tay, anh không công khai hẹn hò ai và vẫn lẻ bóng ở tuổi 51.

Lee Seo Jin vẫn độc thân sau khi chia tay Kim Jung Eun

Nguồn: Koreaboo