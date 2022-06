Đến hẹn lại lên, tỷ phú Bill Gates tiết lộ 5 cuốn sách tâm đắc nhất hè: Tưởng hàn lâm nhưng dễ đọc không ngờ, ai cũng có thể lựa chọn

"Những cuốn sách này viết về bình đẳng giới tính, phân cực chính trị, biến đổi khí hậu và sự thật là cuộc sống không bao giờ diễn ra như người trẻ nghĩ", tỷ phú 66 tuổi viết. "Chúng không phải là thứ mà bạn vẫn hay đọc thư giãn trên bãi biển".



Tuy nhiên, Bill Gates cũng ngay lập tức trấn an các độc giả. Theo ông, những tác phẩm này tuy thuộc chủ đề hàn lâm nhưng không quá khó để đọc và hiểu.

"Các tác giả đã đề cập đến những nội dung khó nhằn này và biến chúng trở nên hấp dẫn mà không phải hy sinh độ phức tạp", người sáng lập Microsoft dành lời khen.

Dưới đây là "5 cuốn sách tuyệt vời để đọc trong hè", theo Bill Gates.

The Power - tác giả Naomi Alderman

(Tạm dịch: Quyền lực)

"The Power" là một tác phẩm khoa học viễn tưởng được tiểu thuyết gia người Anh Naomi Alderman viết vào năm 2016. Bill Gates cho biết, chính cô con gái cả Jennifer đã giới thiệu cho ông cuốn sách này.

Tác phẩm lấy bối cảnh một xã hội giả tưởng, nơi phụ nữ toàn cầu đột nhiên sở hữu khả năng phóng ra những luồng điện gây chết người từ tay mình. Nhờ đó, họ vươn lên trở thành phái mạnh và đưa thế giới quay sang chế độ mẫu hệ.

Đề cập đến một chủ đề nhạy cảm như bình đẳng giới tính nhưng "The Power" nhanh chóng được độc giả hưởng ứng ngay khi mới ra mắt. Tờ New York Times và cựu Tổng thống Barack Obama cũng dành tặng nhiều lời khen có cánh cho tác phẩm này.

"Đọc cuốn sách, tôi cảm nhận sâu sắc và mạnh mẽ tình trạng ngược đãi và bất công mà rất nhiều phụ nữ ngày nay đang phải chịu đựng", tỷ phú giàu thứ tư thế giới nói.

"Tôi thực sự biết ơn những người đang giải quyết vấn đề này ở nước Mỹ và trên toàn thế giới".

Why We’re Polarized - tác giả Ezra Klein

(Tạm dịch: Tại sao chúng ta bị phân cực)

Bill Gates chia sẻ, ông cố gắng "lạc quan" về tương lai, nhưng tình hình phân cực chính trị tại nước Mỹ là "một điều khiến tôi vô cùng quan ngại". Đây cũng là chủ đề của cuốn sách "Why We’re Polarized", được viết bởi Ezra Klein - một nhà phân tích chính trị và đồng sáng lập trang Vox.

Tác phẩm của Ezra Klein tiếp cận đến sự chia rẽ trong chính trị Mỹ từ góc độ tâm lý học. Ông lập luận rằng những hội nhóm mà mọi người tham gia, bao gồm cả đảng phái chính trị, tác động quá lớn đến cách họ đưa ra quyết định và nhìn nhận thế giới.

"Nếu bạn muốn biết tình hình chính trị Mỹ lúc này ra sao, đây là cuốn sách đáng đọc", Bill Gates viết.

The Lincoln Highway: A Novel - tác giả Amor Towles

(Tạm dịch: Đường cao tốc Lincoln: Tiểu thuyết)

Nhà văn người Mỹ Amor Towles là một trong những tác giả yêu thích của Bill Gates. Tác phẩm "A Gentleman in Moscow" của ông từng được người sáng lập Microsoft cho vào danh sách những cuốn sách đáng đọc hè năm 2019. "The Lincoln Highway: A Novel" là cái tên xuất sắc tiếp theo.

Tác phẩm mới nhất của Towles là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu lấy bối cảnh năm 1954. "The Lincoln Highway: A Novel" kể về hành trình xuyên Mỹ của hai thiếu niên trẻ. Trên đường đi, nhân vật chính hoài niệm về quá khứ lao động công ích tại một trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên.

"Towles lấy cảm hứng từ hành trình của những anh hùng nổi tiếng. Ông như muốn gửi gắm rằng hành trình cá nhân của mỗi người sẽ không bao giờ dễ đoán như chúng ta nghĩ", ông viết.

The Ministry for the Future - tác giả Kim Stanley Robinson

(Tạm dịch: Bộ Tương lai)

"The Ministry for the Future" là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được xuất bản vào năm 2020. Tác phẩm lấy bối cảnh trong tương lai gần, trong đó một tổ chức toàn cầu giả tưởng đang nỗ lực hết mình để chống lại biến đổi khí hậu.

Bản thân Bill Gates cũng là một nhà hoạt động tích cực trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Năm ngoái, ông còn ra mắt một cuốn sách về chủ đề này do chính mình chấp bút.

Theo người sáng lập Microsoft, tiểu thuyết của tác giả Robinson đã đem đến "rất nhiều ý tưởng thú vị", đồng thời giải thích rõ ràng những khía cạnh khoa học đằng sau biến đổi khí hậu, cũng như nỗ lực tiến tới "một cái kết lạc quan đến ngạc nhiên".

How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We’re Going - tác giả Vaclav Smil

(Tạm dịch: Thế giới vận hành như thế nào: Khoa học đằng sau sự tồn tại của con người và nơi chúng ta đang hướng tới)

Bill Gates không ngần ngại dành lời khen ngợi "How the World Really Works", gọi đây là "một siêu phẩm khác đến từ một trong những tác giả yêu thích nhất của mình".

Cuốn sách là tác phẩm mới nhất đến từ Vaclav Smil - một giáo sư Canada gốc Séc, giáo sư danh dự về khoa học môi trường tại ĐH Manitoba.

Năm 2017, Bill Gates tiết lộ rằng ông đã đọc toàn bộ 37 cuốn sách đã xuất bản của Smil, viết về đủ loại chủ đề khác nhau, từ năng lượng sạch đến sản xuất nông nghiệp. Vị tỷ phú này cho biết, ông "chờ sách mới của Smil như mọi người chờ bộ phim Star Wars tiếp theo".

Theo người sáng lập Microsoft, hầu hết các cuốn sách của Smil đều đọc giống sách giáo khoa, ngoại trừ "How the World Really Works".

"Cuốn sách này viết cho đại chúng, đưa ra cái nhìn tổng quan về những lĩnh vực chuyên môn chính của ông ấy", Bill Gates nhận xét. Cuốn sách đề cập tới cách mà năng lượng định hình lịch sử văn minh nhân loại, từ xã hội nông nghiệp đến xã hội công nghiệp hiện đại như ngày nay.

"Smil đã tổng hợp tất cả các con số để đem đến mtột bài giảng ngắn gọn nhưng kỹ lưỡng với tư duy số học về những lực lượng cơ bản hình thành nên cuộc sống con người," ông viết.

(Theo CNBC)