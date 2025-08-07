Vụ việc của P.T.N là hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy tuyển dụng tinh vi trên không gian mạng (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã có cảnh báo sập bẫy chiêu tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội nhắm vào trẻ vị thành niên.

Theo đó, ngày 3/8, Công an xã Tà Lèng tiếp nhận trình báo khẩn cấp từ chị T.T.S về việc P.T.N (con gái chị, 15 tuổi) đột ngột mất liên lạc sau khi tìm việc qua mạng xã hội.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy tuyển dụng tinh vi trên không gian mạng, nhắm chủ yếu vào đối tượng học sinh nhẹ dạ, cả tin.

Treo trình báo, P.TN. đã xem video tuyển dụng trên TikTok với lời hứa hẹn hấp dẫn, đó là làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội với mức lương khởi điểm từ 8-9 triệu đồng/tháng. Với viễn cảnh kiếm tiền dễ dàng, N. đã không ngần ngại liên hệ.

Ngay lập tức, tài khoản Zalo “Cao Thị Hằng” kết nối và hướng dẫn N. chi tiết cách bắt xe khách từ Lai Châu xuống Hà Nội và kèm theo hứa hẹn công việc ổn định. Tuy nhiên, khi vừa tới Hà Nội, N. được một người đàn ông lạ mặt trả tiền xe và đưa thẳng sang TP. Hải Dương.

Sau đó N. bị ép làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke, với yêu cầu phải “tiếp khách”. Khi từ chối, những kẻ môi giới không ngần ngại chuyển N. đến quán karaoke khác gần khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - điểm nóng về hoạt động buôn người.

Trước khi bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc, gia đình chị T.T.S đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng N. trả lời: "Chủ chưa cho về, phải làm đủ tiền mới được về". Lo sợ con gái đã trở thành nạn nhân của đường dây buôn người sang Trung Quốc, gia đình cầu cứu cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an xã Tả Lèng khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được vị trí của N. tại một khách sạn ở tỉnh Quảng Ninh, cách cửa khẩu Móng Cái khoảng 70km.

Trong quá trình giải cứu, Công an phát hiện thêm thiếu nữ khác là V.T.X (sinh năm 2008, cùng quê Lai Châu) cũng đang làm việc tại đây. N. và X đều khai rằng mình tự nguyện đi làm nhưng sau đó không có tiền để trở về. Đến ngày 5/8, Công an xã Tả Lèng đã phối hợp đưa cả hai cháu về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Sau vụ việc trên, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đây là lời cảnh báo sâu sắc về thủ đoạn của tội phạm mua bán người và môi giới lao động bất hợp pháp.

Lợi dụng tâm lý muốn tìm việc làm thêm và sự thiếu hiểu biết của giới trẻ, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như TikTok, Facebook làm công cụ để đăng tải những thông tin tuyển dụng giả mạo với mức lương hấp dẫn phi thực tế.

Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ hơn con em mình, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, cha mẹ cần giáo dục kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thông tin lừa đảo, không nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Khi có bất kỳ nghi ngờ nào, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.