Defocus Smart Lens - Tròng kính giảm tiến độ cận thị cho trẻ em!

Hiện nay, tỷ lệ cận thị đang gia tăng đáng kể, đặc biệt là ở trẻ em. Theo nghiên cứu của Tạp chí Y học Việt Nam (2024), tỷ lệ cận thị ở học sinh tiểu học đã chạm mức 31,3%. Trẻ em có thể bị cận thị sớm do nhiều nguyên do khác nhau, chủ yếu là do di truyền hoặc ảnh hưởng từ quá trình học tập. Đáng lo ngại hơn, ở lứa tuổi mà cơ thể đang phát triển nhanh chóng, mức độ suy giảm thị lực và tăng độ kính cũng sẽ tiến triển nhanh theo. Các loại tròng kính thông thường không thể tối ưu hóa thị lực ở mọi khoảng cách khi mắt thay đổi góc nhìn, khiến mắt trẻ phải điều tiết nhiều và liên tục, từ đó dẫn đến mức độ và tốc độ cận thị ngày càng gia tăng, khiến tình trạng cận thị càng trở nên trầm trọng hơn.

Hiểu được thực trạng này, thương hiệu tròng kính Visual Tech đã nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm tròng kính Defocus Smart Lens với sứ mệnh "Hạn chế cận thị - Vì đôi mắt trẻ!", tự tin là giải pháp vượt trội và toàn diện để kiểm soát và hạn chế tăng độ cận thị ở trẻ em.

Thiết kế tròng kính thông minh với công nghệ tiên tiến

Tròng kính Defocus Smart Lens được ứng dụng công nghệ lấy nét đa điểm (Multi-point Star Defocus Technology).

Nguyên tắc hoạt động của tròng dựa trên việc sử dụng 558 thấu kính vi mô độc lập được sắp xếp trên bề mặt tròng kính như những ngôi sao, chúng kết nối nối tiếp để tạo thành một mạng lưới đồng bộ. Nhờ vào cấu trúc này, các thấu kính được phép liên tục gửi tín hiệu "dừng" đến nhãn cầu, ức chế sự kéo dài trục mắt, từ đó làm chậm quá trình gia tăng độ cận thị.

Vùng lấy nét rộng và hiệu quả hơn với 558 vi thấu kính micron được thiết kế thông minh phù hợp cho hoạt động mắt của trẻ em, giúp trẻ dễ dàng và nhanh chóng thích nghi khi đeo. Ngoài ra, vùng điều chỉnh trung tâm 10mm của tròng kính được thiết kế đặc biệt để mang đến trải nghiệm thị giác chân thực với khả năng nhìn rõ nét các vật thể, đảm bảo sự hiển thị rõ ràng trên võng mạc và giúp điều chỉnh thị lực một cách hiệu quả.

Tròng kính Defocus Smart Lens mang đến loạt tính năng vượt trội với thiết kế tiên tiến

Tròng kính hạn chế cận thị Defocus Smart Lens còn được trang bị lớp phủ tiên tiến mang đến độ truyền sáng mạnh và thực tế với chỉ số truyền sáng lên tới ~98%. Điều này giúp người đeo kính nhìn rõ hơn, cải thiện độ tương phản thị giác đáng kể, mang lại trải nghiệm thị giác sống động và chân thực.

Đối tượng sử dụng tròng kính tốt nhất

Defocus Smart Lens được thiết kế phù hợp và sử dụng tốt nhất cho trẻ dưới 19 tuổi, cận thị từ 1.00D trở lên cần kiểm soát việc tăng độ.

Đặc biệt, tròng kính Defocus Smart Lens được nhà sản xuất bảo hành 100% sản phẩm nếu trẻ tăng >0.50D trong vòng 06 tháng kể từ ngày sử dụng tròng kính., đồng thời được miễn phí thay thế tròng kính với các lỗi kỹ thuật liên quan đến bong tróc lớp phủ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Defocus Smart Lens phù hợp cho trẻ dưới 19 tuổi, cận thị từ 1.00D trở lên

Song song với việc sử dụng tròng kính hỗ trợ hạn chế tiến độ cận thị, phụ huynh cũng cần điều chỉnh và thay đổi các thói quen sinh hoạt hằng ngày của trẻ để bảo vệ đôi mắt hiệu quả hơn:

- Đảm bảo ngồi đúng tư thế, môi trường học tập đủ ánh sáng

- Dành thời gian thư giãn mắt và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử

- Bổ sung dưỡng chất tốt cho mắt

- Tập thể dục cho mắt, ngủ đủ giấc

- Thường xuyên khám mắt định kỳ

- Nghỉ ngơi đều đặn giữa các khoảng thời gian học tập

Tròng kính giảm tiến độ cận thị Defocus Smart Lens là giải pháp toàn diện dành cho trẻ với loạt tính năng vượt bậc: Hạn chế tăng độ cận, Điều chỉnh tật khúc xạ và Tối ưu thị lực toàn diện. Dòng sản phẩm tròng kính đột phá này chắc chắn là quyết định đầu tư thông minh để bảo vệ sức khỏe thị lực cho con bạn!

Defocus Smart Lens từ thương hiệu Visual Tech thuộc sở hữu của ATB Company - Công ty chuyên phân phối tròng kính và các thiết bị ngành kính uy tín tại Việt Nam. Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết và sở hữu sản phẩm tròng kính ứng dụng công nghệ tiên tiến Defocus Smart Lens hoàn toàn mới!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: ATB Company - 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

Đại lý đặt hàng: 38 307 496 – 38 307 832

Đặt hàng Zalo: 0909 023 735

Tư vấn người tiêu dùng: 0909 023 709