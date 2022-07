Đề phòng những hình thái thời tiết nguy hiểm trong đợt mưa diện rộng tại Bắc Bộ

Từ chiều tối 29/7, nhiều khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ... đã có mưa to đến rất to với lượng mưa trên 50mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suốinhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Khu vực Hà Nội chiều tối 29/7 cũng đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; một số tuyến phố.

Mưa to gió lớn, cây xanh bật gốc đổ trúng người đi xe máy trên đường Xuân Thủy vào chiều 30/7.

Về đợt mưa này tại Bắc Bộ, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo:



Từ chiều tối ngày hôm nay 31/7 đến ngày 01/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Từ ngày 4-7/8 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối nay (30/7) đến ngày mai (31/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Về đợt mưa này, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Gió giật mạnh cuốn bay mái nhà dân tại Sơn La vào ngày 29/7.





https://afamily.vn/de-phong-nhung-hinh-thai-thoi-tiet-nguy-hiem-trong-dot-mua-dien-rong-tai-bac-bo-20220730201131454.chn