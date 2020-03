Đề nghị truy tố 2 cha con hãm hiếp cô gái bệnh thiểu năng đến có thai

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 3/3, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển hồ sơ sang viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Thành Tâm (43 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) và Nguyễn Hữu Thành (20 tuổi, con bị can Tâm) về hành vi hiếp dâm.

Dù đã 20 tuổi, sinh con nhưng N. vẫn thích chơi gấu bông. (Ảnh: PN/Pháp luật TP HCM).

Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, mặc dù biết Đ.T.T.N. (20 tuổi) là người bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi nhưng 2 bị can trên đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với N. từ khoảng cuối năm 2018.

Theo báo Công lý, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối N. Ngày 11/7/2019, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ban hành kết luận: Trước, trong, sau khi bị hại và hiện nay, N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm bị hại và hiện nay, N. bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tháng 8/2019, em N. sinh hạ được một bé trai. Cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm ADN và xác định bé trai là con của Nguyễn Tiến Thành.

Sau đó, CQĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định khởi tố bị can đối với cha con ông Tâm về tội hiếp dâm. Thành bị bắt tạm giam, còn Tâm được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.