Đây mới là bom tấn rating xịn nhất hiện nay: Mới chiếu 2 tuần mà rating cao chạm nóc, netizen khen hết lời nam chính siêu ngầu

Again My Life là phim cuối tuần mới lên sóng của đài SBS. Phim đánh dấu màn tái xuất của Lee Jun Ki sau một thời gian dài ở ẩn. Đụng độ với đối thủ Tomorrow, Again My Life đã chiếm sạch spotlight của của chị Kim Hee Sun, góp phần khiến rating Tomorrow từ 7% tụt dốc xuống chỉ còn 2% ở những tập mới nhất.

Tuy không nổi tiếng rầm rộ trên mạng nhưng Again My Life có rating thực sự ấn tượng. Sau 4 tập đầu tiên, con số cao nhất mà phim đạt được đã lên tới 8,1%.

Trên mạng xã hội, khán giả dành rất nhiều lời khen cho Again My Life, đặc biệt là màn thể hiện quá xuất sắc của Lee Jun Ki. Trong phim, Lee Jun Ki vào vai Kim Hee Woo, người đột ngột qua đời oan ức trong khi điều tra một chính trị gia tham nhũng. Anh có cơ hội thứ 2 khi hồi sinh lại ở giai đoạn đang là sinh viên và bắt tay vào kế hoạch báo thù của mình.

Diễn xuất ấn tượng của Lee Jun Ki

Bình luận của khán giả: - Lee Jun Ki đóng phim hay thực sự, cái hình tượng công tố viên cao lãnh ngầu ngầu đúng đẹp. Phim nào của ổng đóng tui cũng xem. Diễn đỉnh thật sự. - Nói thật là mới đầu xem phim cũng không kì vọng nhiều vì trailer hơi nhạt, nhưng mà ai đâu có ngờ mỗi tuần 2 tập giờ chờ muốn khùng - Truyện hay lắm mà phim có ổng này đóng đúng kiểu nam chính bước ra từ trong nguyên tác luôn.

Phim lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên FPT Play.