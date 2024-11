Đẩy lùi ung thư cổ tử cung - Để những giọt sầu thôi rơi

Làm sao để những giọt nước mắt thôi rơi?

Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra lời kêu gọi hành động mạnh mẽ nhằm loại bỏ ung thư cổ tử cung như một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Và mục tiêu đầy tham vọng này đã truyền cảm hứng cho gần 200 quốc gia trên toàn thế giới cam kết tham gia bằng các biện pháp như ưu tiên phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị.

Chỉ 2 năm sau, vào năm 2020, Đại hội đồng Y tế Thế giới đã thông qua một nghị quyết lịch sử ủng hộ chiến lược toàn cầu nhằm tăng tốc loại bỏ ung thư cổ tử cung như một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Quyết định mang tính bước ngoặt này đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng và những biện pháp cụ thể để cùng hướng tới một tương lai nơi ung thư cổ tử cung không còn là mối đe dọa.

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển tích cực tham gia cùng với nhiều nước tiên tiến trên thế giới, đóng góp vào việc thực hiện chiến lược toàn cầu này nhằm giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung. Đó là những thông điệp đặc biệt quan trọng trong chương trình Alo Doctor cuối tuần, phát sóng 17/11/2024, trên kênh VTV9, với 3 khách mời: GS. Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch danh dự, Hội Ung thư Việt Nam, Bà Katharina Geppert – Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, TS. BS. Lê Quang Thanh – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh.

Từ trái sang: TS. BS. Lê Quang Thanh – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh; GS. Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch danh dự, Hội Ung thư Việt Nam

Theo Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, nếu như thập niên 80, cứ 100.000 người phụ nữ Việt Nam thì có tới 30 người bị ung thư cổ tử cung, và ung thư cổ tử cung từng là căn bệnh nguy hiểm xếp hàng đầu cho phụ nữ Việt Nam. Nhưng với sự tiến bộ của y học cùng các biện pháp dự phòng chủ động hữu hiệu, đến nay, mức độ phổ biến của ung thư cổ tử cung đã xuống vị trí thứ 11. Và căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa, thậm chí tiến tới loại bỏ hoàn toàn được, theo mục tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới đề ra, nếu "nhà nhà chung sức chung lòng", giáo sư Hùng khẳng định.

Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam

Là một chuyên gia lâu năm, đồng hành với rất nhiều chị em phụ nữ, TS. BS. Lê Quang Thanh chia sẻ nỗi xót xa khi có rất nhiều người phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, thậm chí vừa đón đứa con đầu lòng, thì bị mắc ung thư cổ tử cung. Trong khi đó, đây là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại có thể biết được nguyên nhân, và có biện pháp phòng ngừa. Chính vì vậy, mục tiêu mà những người làm y tế như TS. BS. Lê Quang Thanh mong muốn là người dân sẽ chủ động dự phòng và nâng cao nhận thức, để từ đó giảm thiểu gánh nặng cho bản thân, gia đình và cả hệ thống y tế. Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, bày tỏ sự đồng cảm với những trăn trở của các bậc thầy trong ngành y tế Việt Nam và chia sẻ những nỗ lực mà MSD đang chung sức góp phần đẩy lùi căn bệnh ung thư cổ tử cung ở Việt Nam trong tương lai.

Ảnh chụp màn hình chương trình Alo Doctor cuối tuần, phát sóng 17h20 Chủ nhật trên VTV9

Cuộc đời như đường đua dài - Nhưng muốn về đích, trước tiên phải an toàn!

"Nếu chúng ta ví cuộc đời mình như một cuộc đua dài và ai cũng có thể về đích theo cách của mình dù sớm hay muộn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải luôn giữ an toàn trong mỗi chặng đua như thế" – kình ngư Ánh Viên chia sẻ. Trước đó, cũng trong chương trình này, với chủ đề "Về đích? Trước tiên phải an toàn", kình ngư Ánh Viên từng làm khách mời. Cô được mệnh danh là "nàng tiểu tiên cá", kình ngư số 1 Việt Nam, rất quen thuộc với người hâm mộ thể thao nhờ những thành thích vượt trội trên đấu trường bơi lội. Ánh Viên không chỉ nổi bật trên đấu trường thể thao mà còn là hình mẫu cho giới trẻ về việc cân bằng giữa đam mê và sức khỏe.

Ánh Viên cho biết, trong suốt hành trình luyện tập và thi đấu, cô luôn tuân thủ nguyên tắc bảo vệ sức khỏe bản thân trước khi nghĩ đến thành tích. "Có tập luyện hết sức mình nhưng mà mình cũng phải là an toàn giữ sức khỏe, ăn uống đúng cách thì thành tích của mình mới tiến bộ nhanh hơn." – Ánh Viên chia sẻ.

Mặc dù có sự nghiệp đầy ắp huy chương vàng và những thành tựu rực rỡ, nhưng Ánh Viên vẫn luôn đặt an toàn của bản thân lên đầu trước khi về đích. Cô đã chủ động bảo vệ mình khỏi các bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là bệnh ung thư cổ tử cung, thông qua việc dự phòng HPV. Trong chương trình, Thạc sĩ – Bác sĩ Nội trú Phạm Duy Hùng (Bệnh viện Từ Dũ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa HPV, ung thư cổ tử cung đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt là với những người trẻ. Bác sĩ Hùng chia sẻ: "Trong cuộc sống có rất nhiều rủi ro, có những rủi ro mà mình có thể tiên lượng và dự phòng được, trong đó có rủi ro về HPV." Dự phòng HPV chính là một bước đi chủ động để bảo vệ sức khỏe và giúp chúng ta đi đến đích một cách an toàn.

Trong nhiều tập phát sóng khác của chương trình, HPV cũng là chủ đề chính được nhiều KOL thảo luận. Hoa hậu Quý bà Loan Vương - tiếp viên trưởng Vietnam Airlines – cũng từng lên sóng trò chuyện với bác sĩ Hồ Kỳ Thu Nguyệt, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Mekong, vì những băn khoăn về cách bảo vệ bản thân và con trai trước nguy cơ HPV.

Bên cạnh đó, rất nhiều gương mặt trẻ khác như cô giáo hot TikToker Tiên Tinker, siêu mẫu Phan Như Thảo… cũng là những khách mời đặc biệt với nhiều câu chuyện trải nghiệm về cuộc sống, về việc bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình một cách khoa học, lành mạnh.

Alo Doctor cuối tuần là chương trình trò chuyện y tế đặc biệt của VTV9, phát sóng vào 17h20 Chủ nhật hàng tuần. Đây là một trong 10 chương trình thường xuyên có rating cao nhất trong khung giờ chiều tại Việt Nam, thu hút lượng khán giả quan tâm tới các vấn đề y tế thông qua những câu chuyện thú vị với các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và nhiều chuyên gia từ các tổ chức y tế trên thế giới.