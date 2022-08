Đây là những lý do khiến Đà Nẵng thành điểm nóng du lịch suốt hè này

Sau hai năm "ngủ đông" do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đà Nẵng mùa hè vừa qua thực sự đã "tái xuất’ đầy ngoạn mục, với chuỗi những sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo, đem lại nhiều kết quả ấn tượng, giữ vững vị thế là "thủ phủ du lịch miền Trung".

Xuyên suốt từ đầu tháng 6, hàng loạt lễ hội và sự kiện đã được tổ chức, khiến thành phố sông Hàn dường như không ngủ suốt mùa hè. Từ biển tới đường phố cho đến đỉnh Bà Nà, bất cứ đâu cũng thấy tưng bừng, rộn rã nhờ chuỗi lễ hội "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng- Enjoy Danang Summer 2022" do thành phố đồng hành cùng tập đoàn Sun Group tổ chức. Đây được coi là "cú hích" để Đà Nẵng trở lại mạnh mẽ trong đường đua phục hồi du lịch của khắp các điểm đến trên cả nước.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện, thể hiện được đẳng cấp của thành phố sông Hàn so với các điểm đến khác dịp hè 2022 là Đại nhạc hội Take me to the Sun và hai đêm nhạc EDM với chủ đề "Cánh cổng thời gian".

Đại nhạc hội Take me to the Sun diễn ra tối 9/7, là sự kiện nghệ thuật quy mô được xem là lớn bậc nhất tại Đà Nẵng kể từ khi du lịch chính thức mở cửa vào giữa tháng 3 năm nay. Âm nhạc và nghệ thuật dường như đã xóa nhòa khoảng cách với khán giả, đọng lại là sự rộn rã về một tương lai rực rỡ của du lịch Đà Nẵng với màn pháo hoa sáng rực Công viên châu Á - Asia Park.

Hơn 2 vạn khán giả đã đổ về dưới chân "con mắt Đà Nẵng" – vòng quay Sun Wheel. Con số này đủ để minh chứng cho sức hút của chương trình. Đại nhạc hội Take me to the Sun cũng quy tụ được dàn sao "đình đám" đến với Đà Nẵng như Thu Minh, Tùng Dương, Karik, Only C….

Những phần trình diễn trong 5 chương nhạc hội đậm màu sắc nghệ thuật từ truyền thống cho đến quốc tế đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Cảm giác năng lượng cơ thể như được giải phóng cùng với âm nhạc. Sau những bí bách của dịch bệnh, được cháy với những sự kiện âm nhạc thế này khiến tôi thấy hạnh phúc vì cuộc sống bình thường đã thực sự trở lại", chị Nguyệt Thu, đến từ TP HCM, chia sẻ.

Nối tiếp hành trình thưởng thức âm nhạc cho khán giả Đà Nẵng là hai đêm lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM mang chủ đề "Cánh Cổng Thời Gian", tôn vinh văn hóa "underground" và nhạc điện tử. Đến với hai đêm nhạc, du khách "được quyền" quên đi những muộn phiền của cuộc sống thường nhật để bước vào dòng chảy dồn dập của trống điện, tiếng bass táo bạo và nhịp nhạc điện tử sôi động, mạnh mẽ.

Góp phần vào thành công của hai đêm diễn là những nghệ sĩ EDM đình đám trong nước và quốc tế như bộ đôi tuyền thoại trong top 100 DJ nổi tiếng 2019 – Andy Moor, ông hoàng của dòng nhạc Hardstyle Audio Tricz… hay tài năng gốc Việt BLN và các nghệ sĩ trong nước như Thien Hi, Linh ku, Mc Gouku, Silver 7…

Hình ảnh các nghệ sỹ đội nón lá gắn đèn neon khi biểu diễn, chìm trong những tia pháo sáng bay trong không gian kỳ ảo của đêm nhạc đã tạo được dấu ấn rất riêng và đầy cảm xúc cho gần chục ngàn khán giả có mặt tại sự kiện.

Không khí hội hè tưng bừng tại Đà Nẵng cũng phủ khắp tuyến phố chính dọc bờ biển xinh đẹp trong lễ hội Carnival đường phố Sun Fest. Những đoàn xe diễu hành với mô hình phối cảnh biểu tượng du lịch của Đà Nẵng và các điểm đến trên cả nước, cùng các vũ công trong trang phục rực rỡ sắc màu mang đặc trưng quốc tế và truyền thống của nhiều điểm đến, đem tới cho khán giả đường phố những vũ điệu, âm nhạc và cả những màn trình diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc.

Có truyền thống, có sự sôi động đúng nghĩa của carnival đường phố, Đà Nẵng khiến nhiều người liên tưởng tới thành phố biển Miami của Mỹ hay Rio de Janeiro ở Brazil.

Rời xa các con phố trung tâm để lên đến đỉnh Bà Nà, du khách lại được dịp mê say trong show nghệ thuật Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng, đắm chìm với "men say" ở Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival. Tới bãi biển, cả một thế giới ẩm thực miền Trung gọi mời, trong sự kiện Không gian ẩm thực truyền thống và bia quốc tế diễn ra đầu tháng 7 tại công viên Biển Đông. Cứ như thế, Đà Nẵng dẫn dắt du khách đi qua một mùa hè không thể "bùng cháy" hơn.

Kết thúc một mùa của lễ hội và sự kiện, du khách nhớ về Đà Nẵng với vô vàn cảm xúc thăng hoa. Chuỗi sự kiện đã giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến sôi động bậc nhất cả nước. Đây cũng là tiền đề để thành phố sông Hàn khẳng định lại một lần nữa điểm đến hàng đầu trong ngành du lịch Việt.

Từ thành công của mùa hè này, Đà Nẵng và các doanh nghiệp như Sun Group cũng đã đặt ra nhiều mục tiêu mới, để từng bước, đưa thành phố trở thành điểm đến sôi động bốn mùa, cả ngày lẫn đêm.

Được biết, từ nay tới cuối năm 2022, thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn. Ngay trong tháng 9 tới cũng sẽ diễn ra Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc (1-3/9/2022) tại Công viên bờ Đông cầu Rồng và ngày 4/9 tại Nhà hát Trưng Vương. Giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải Sup các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022 cũng sẽ được tổ chức từ ngày 2/9 – 4/9/2022 tại Bãi biển trước nhà hàng Cá Voi Biển Xanh, Lễ hội Anime & Cosplay tại Mikazuki Danang Resort ngày 23-24-25/9/2022.

Mùa thu này, ngay từ dịp Quốc khánh 2/9, điểm đến hàng đầu của Đà Nẵng là Sun World Ba Na Hills cũng chiêu đãi du khách với minishow "Mùa vàng bội thu". Tại quảng trường Beer Plaza dịp này cũng sẽ có nhiều tiết mục hoạt náo, với chương trình biểu diễn trống malambo, trượt băng, cà kheo, xiếc, vũ công và band nhạc… Đại diện khu du lịch cũng hé lộ, từ nay đến cuối năm 2022, nhiều sản phẩm công trình và show diễn mới cũng sẽ ra mắt tại Bà Nà, hứa hẹn những mùa sôi động nối dài cho du lịch Đà Nẵng.