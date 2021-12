Đây là con sao sướng nhất thế giới: Đến trường đeo cặp hàng trăm triệu, có công viên riêng, mẹ còn mua cả xe buýt cho đi học

"Vương giả" có thể nói là hai từ miêu tả chính xác nhất cuộc sống của tiểu thư nhí nhà tỷ phú Kylie Jenner. Không hổ danh là con gái rượu bà trùm kinh doanh mỹ phẩm có tài sản tỷ đô, Stormi mới hơn 3 tuổi đã có cuộc sống lộng lẫy, xa hoa không ai bì kịp.

Ngay từ khi mới lọt lòng, cô bé đã làm quen với những bộ quần áo đắt tiền được thiết kế riêng từ những thương hiệu sang chảnh nhất thế giới; loạt túi xách, giày dép, phụ kiện đắt đỏ, sở hữu những món đồ chơi “có một không hai” mà đứa trẻ nào cũng ao ước và ngao du khắp thế giới trên du thuyền hạng sang hay phi cơ riêng của gia đình.

Stormi sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Một trong những từ đầu tiên Stormi nói được là "Birkin", tên dòng túi giá từ 10.000 đến 300.000 USD. Tuy nhiên, chiếc cặp đi học mà người đẹp Kylie Jenner sắm cho con lại thuộc một thương hiệu khác: Đó là chiếc balo Hermes có giá "sương sương" tầm... 300 triệu đồng.

Còn nhớ dịp Noel 2019, mỹ nhân 9X từng khiến dân tình lác mắt khi tặng con gái cưng một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ. Không lâu sau, nữ doanh nhân triệu đô lại gây chý ý khi rút ví khoảng 200.000 USD (hơn 4,6 tỉ đồng) để mua một con ngựa quý từ Hà Lan về Mỹ cho con gái cưng dù cô bé chưa thể cưỡi. Thậm chí, cô bé còn được mẹ chi tiền khủng dựng hẳn một công viên hoành tráng chỉ để mừng tuổi mới.

Khi con gái "bị ám ảnh" bởi loại xe bus đưa đón học sinh, bà mẹ tỷ phú này lại tiếp tục mua một chiếc để gây bất ngờ với con gái. Nhiều người cho rằng việc chiều chuộng vô lý như cặp đôi nhà Kylie Jenner có thể ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ em. Tuy nhiên, khi bố mẹ là tỷ phú rồi triệu phú, tiền nhiều hơn lá rụng mùa thu, việc tiêu xài xa xỉ cho con cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

Tuy chiều con là thế nhưng không phải tỷ phú 9x này không phải không biết dạy con. Trong lần chia sẻ với People mới đây, Kylie Jenner đã nói về việc mỗi ngày thường đưa con gái Stormi đến văn phòng và cho cô bé chứng kiến mẹ làm việc. Cô muốn xung quanh con gái luôn xuất hiện những người phụ nữ mạnh mẽ, tự quyết định cuộc sống. Người đẹp cũng tiết lộ thước phim con gái 3 tuổi dành cả ngày tham quan văn phòng Kylie Cosmetics và có sự tương tác cùng các nhân viên. Không chỉ thế, Stormi còn được ngồi cùng mẹ, tham dự những cuộc họp quan trọng.

"Khi làm những điều này, Stormi sẽ dần hình thành tư duy độc lập, sau này lớn lên bé sẽ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ giống như mẹ và bà", Kylie Jenner bày tỏ.

Kylie Jenner thường mỗi ngày thường đưa con gái Stormi đến văn phòng và cho cô bé chứng kiến mẹ làm việc.

Trước đó, video bà mẹ trẻ áp dụng thử thách trên mạng kiểm tra tính kiên nhẫn, nghe lời của con gái Stormi đăng trên Instagram cũng nhận về cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Cô đặt trước mặt Stormi (hai tuổi) một bát đầy kẹo chocolate và nói con đợi mẹ tắm xong mới được ăn ba viên. Cô bí mật đặt máy quay để theo dõi con gái có nghe lời khi mẹ vắng mặt không.

Dù rất thèm ăn kẹo, Stormi tự nhủ: "Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn". Cô bé vui sướng khi mẹ trở lại và được ăn kẹo. Hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi Stormi và cách Kylie dạy con gái. Kim Kardashian - chị gái Kylie - bình luận: "Chúa ơi! Stormi thật tuyệt vời! Nếu là con chị thì chúng không kiên nhẫn vậy đâu".

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Theo báo cáo của Forbes hồi tháng 4, người đẹp sở hữu tài sản ròng khoảng 700 triệu USD.