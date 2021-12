Đây là chiếc app học tiếng Anh KHÔNG MẤT PHÍ lại siêu "nịnh nọt": Ngày học 15 phút, chẳng mấy chốc giao tiếp tiếng Anh chuẩn như người bản xứ

Trên thực tế, trong thời đại 4.0, mọi thứ đều được tích hợp trên chiếc điện thoại thông minh, việc học ngoại ngữ cũng không ngoại lệ. Nhiều ứng dụng học tiếng Anh ra đời, có phí và cả miễn phí. Với phương châm "học mà chơi, chơi mà học", trẻ sẽ tiếp thu kiến thức nhưng không bị áp đặt, ép buộc lại có thể học ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào.

Nếu bạn đang quan tâm đến 1 phần mềm học tiếng Anh với người bản ngữ chuẩn mà lại KHÔNG MẤT PHÍ thì phần mềm dưới đây là gợi ý tuyệt vời.

Ảnh minh họa

Cake là một ứng dụng ra đời với mục đích giúp người học cải thiện kỹ năng nói một cách hiệu quả. Phương pháp học chính của ứng dụng này là luyện nói, luyện giao tiếp theo mẫu câu. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng ghi nhớ và luyện tập các đoạn hội thoại từ các tình huống thực tế hay trong cuộc sống hằng ngày.

Với Cake, người dùng có cơ hội học cùng người bản ngữ; Cơ hội được thực hành; Phát hiện lỗi và sửa lỗi giúp bạn; Review các phần đã học; Đặt thời gian, và giúp bạn không quên chuyện học ngoại ngữ; Hoàn toàn FREE và không có quảng cáo phiền hà; Có các khóa học, bài giảng miễn phí.

Link tải app: Cho IOS: TẠI ĐÂY Cho Android: TẠI ĐÂY

Đầu tiên, bạn tải app Cake trên Appstore hoặc Google Play.

Giao diện app.

Với phần Kênh Đăng ký, người dùng có các lựa chọn: Phim, Bài nghe sơ cấp, Du lịch, Phổ biến, Phim bộ Mỹ, Chương trình TV... Các kênh bạn đã đăng kí theo chủ đề sẽ hiển thị video lên trang đầu tiên trong ứng dụng để bạn có thể cập nhật, theo dõi và học tập tốt hơn.

Ứng dụng có thể học ngay không cần đăng ký, tuy nhiên, để lưu trữ và theo dõi bài học, bạn có thể đăng ký bằng email, tài khoản facebook ở phần CÁ NHÂN.

Trải nghiệm app Cake.

Các khóa học, bài giảng miễn phí vô cùng nhiều

Cake bao gồm các phần chính: Khóa học, Speak và Ôn tập. Ở phần Khóa học, ứng dụng này có các khóa học miễn phí theo tháng, năm với các trình độ đa dạng phù hợp với tất cả các đối tượng người học: Nhập môn, Sơ cấp, Trung cấp, Trung cao cấp. Chẳng hạn với khóa học miễn phí 365 ngày: Nhập môn là các bài học về chào hỏi hằng ngày. Sơ cấp cách Kết hợp từ cần biết. Trung cấp học tiếng Anh qua truyền hình. Trung cao cấp: Tính cách và cá tính. Và rất nhiều nội dung khác bạn có thể lựa chọn theo trình độ hiện tại.

Với phần Speak, Cake cũng chia theo các trình độ tương ứng với rất nhiều các khóa học như Tiếng Anh trong đời sống; Mẫu câu khích lệ; Cake: Đại lộ danh vọng... Tin vắn; Tin tức... Các khóa học, bài giảng miễn phí nói chung rất nhiều, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn và động lực để theo học hay không mà thôi. Mỗi clip của Cake dài chỉ tầm 10-30s, khi bạn chọn 1 chủ đề thì tất cả các clip trong bài sẽ liên quan đến chủ đề ấy.

Như các phần mềm khác thì Cake cũng có phần ôn lại bài, các bạn có thể xem lại những gì mình vừa học. Phần Ôn tập sẽ có các phần giải Quiz; Lưu mẫu câu; Thư viện video; Sổ từ vựng và Lịch sử Speak. Bạn có thể ôn lại tại Danh sách ôn tập.

Nguồn dữ liệu, tài liệu của Cake từ các video Youtube trong các đoạn phim truyện, hoạt hình có các câu nói của nhân vật, nên chuẩn giọng bản ngữ. Người học có thể chọn mở subtitle (phụ đề) hoặc không. Kinh nghiệm là ban đầu nên nghe đi nghe lại xem nhân vật nói gì, không nghe rõ sẽ mở Sub lên để đọc và thực hành nói. Các đoạn thoại còn có dịch luôn tiếng Việt nếu bạn muốn xem nhé. Có nhiều sự lựa chọn: Không Sub (tiếng Anh lẫn tiếng Việt) hoặc Sub tiếng Anh, Sub cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Dựa vào từ ngữ bạn tìm kiếm trên thanh công cụ, ứng dụng sẽ gọi ý cho bạn hàng loạt danh sách các từ được tìm kiếm nhiều nhất và chủ đề liên quan để bạn có thể lựa chọn cho mình chủ đề học tập tốt nhất.

Mỗi ngày học bao nhiêu là tùy bạn nhưng tâm lý ban đầu hăng hái, năng lượng tràn trề thì học quên giờ giấc, ba bữa thì quên luôn. Chính vì thế chúng ta nên duy trì mỗi ngày 10-15 phút để hiệu quả nhất có thể.

Cake có thể nhận diện được lỗi phát âm sai

Cake kiểm tra phát âm của bạn với nhận dạng giọng nói AI. Chỉ cần ghi âm lại giọng nói của mình, bạn sẽ nhận được phản hồi về những lỗi phát âm của mình ngay lập tức.

Mỗi video được cắt trực tiếp từ các đoạn hội thoại của người nước ngoài, trong mỗi đoạn văn bạn có thể học thêm từ mới và cách đọc của họ. Ngoài ra nội dung văn bản chính cần nghe sẽ tự động lặp lại 3 lần để bạn nghe được rõ ràng hơn, ghi nhớ được lâu hơn. Bạn có thể chỉnh 2 tốc độ đọc của nhân vật giao tiếp trong video để hình dung được ngoài đời thực người nước ngoài sẽ nói chuyện với giọng điệu của từ ngữ nhanh hay chậm tuỳ theo ý nghĩa của từ, hoàn cảnh và bên dưới gốc phải các video sẽ hiển thị tốc độ đang phát từ 0.75x - 1x.

Cuối cùng, nếu Duolingo nổi tiếng với việc nhắc nhở người dùng học từ "cực gắt" thì Cake lại dịu dàng hơn nhiều. Khi người dùng quên học, ứng dụng này sẽ nhắc nhở bằng những tin nhắn cực ngọt, đánh vào "lòng trắc ẩn", không học thấy có lỗi vô cùng.

Một hình ảnh vui so sánh cách nhắc deadline của Duolingo và Cake.

Đánh giá ứng dụng Cake

Ưu điểm: Cake mang đến cho bạn đầy đủ các bài học giao tiếp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao miễn phí và video hội thoại trực tiếp của người nước ngoài. Song song đó giúp chúng ta luyện nghe nói theo các mẫu câu trong đời sống, tất cả đều mang tính ứng dụng rất cao. Có thể chọn chủ đề yêu thích trong khi video đồ sộ. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện phát âm. Những tính năng tuyệt vời đó chính là điều giúp app Cake được người học ưa chuộng.

Nhược điểm: Hiện chưa ghi nhận nhược điểm nào đáng kể.

