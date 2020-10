Dạy con không được ăn hàng, mẹ trẻ bị chỉ trích mạnh mẽ vì quay clip người khuyết tật tung lên mạng để dọa nạt

Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống mà đôi khi nó xảy ra khiến cho người khác vô cùng bức xúc. Mới đây, có một video được chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok là của một bà mẹ trẻ, vì không muốn con hay lên ăn hàng nên đã quay hình ảnh của một người đàn ông khuyết tật lên để dọa con. Đoạn clip hiện đang thu hút rất đông sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh người đàn ông khuyết tật xuất hiện trong clip.

Người đàn ông này đã vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ trong khi người phụ nữ thì đứng cầm máy ảnh để quay. Nhìn từ xa có thể thấy có vẻ như ông bị khuyết tật ở vùng cổ khiến cho phần đó bị bành to hẳn ra so với khuôn mặt. Ấy thế nhưng, thay vì cảm thông thì bà mẹ trẻ lại liên tục nói rằng: "Bé lên quán mà gặp ông này là sợ mất hồn mất vía luôn nè. Cho nên mấy bạn nhỏ ít ít lên quán nha. Lên quán đòi linh tinh là gặp ông này ổng bắt đó nghe. Ông ấy say rượu sợ lắm luôn đó. Mấy bạn nhỏ bớt bớt ăn hàng nha".

Và có vẻ như chẳng hiểu người ta cầm máy quay để quay mình làm gì, gương mặt của người đàn ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên đến mức tội nghiệp. Nhiều người sau khi xem clip xong đã vô cùng bức xúc vì một là lấy hình ảnh người lạ đăng lên clip và hai là người quay đã có những lời nói mang tính chất xúc phạm.

Nhiều người đã vô cùng bức xúc với nội dung nói trên.

Cư dân mạng cho rằng, hồi còn nhỏ ai cũng từng bị dọa ông này ông kia cho sợ nhưng đó toàn là những nhân vật hư cấu. Thời bây giờ, nếu dùng hình ảnh thật như thế này để dọa trẻ con thì khi chúng ra đường mà gặp đúng người đó không biết chúng sẽ cư xử như thế nào nữa. Thật là không thể đoán trước được.

Còn với người quay clip này thì sau khi đăng tải, có nhiều bình luận đã vào góp ý là không nên đăng ảnh của người lạ thì đã trả lời lại một cách rất ngang tàng.

Bình luận trả lời như thế này sau khi được góp nên càng khiến cho chủ nhân đoạn clip bị lên án nhiều hơn.

Hiện tại, khi tìm trên Tiktok thì không còn thấy xuất hiện đoạn clip nói trên nữa. Tuy vậy, nó đã kịp thời được chia sẻ ở nhiều diễn đàn với sự lên án mạnh mẽ.