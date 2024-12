Dậu, Tuất tràn ngập niềm vui trong tình yêu lẫn công việc tuần mới 2/12- 8/12

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 2/12- 8/12/2024 báo, tuổi Tý may mắn khi có được quý nhân ở bên nâng đỡ, che chở. Người này soi đường chỉ lối giúp bản mệnh đi đúng hướng, nên phát tài nhanh chóng ngay từ đầu tuần.

Nếu con giáp này kiên nhẫn, quyết tâm và bền chí vượt qua trở ngại hiện tại thì trong tương lai không xa sẽ có nhiều điều tốt đẹp và cánh cửa tài lộc còn đang rộng mở với bạn.

Vận trình tài lộc trong tuần khởi sắc rực rỡ, tuổi Tý không có khó khăn gì trong việc kiếm tiền, thậm chí có lúc cơ hội kiếm tiền được đặt vào tận tay bản mệnh và không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu. Dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có điềm báo tài lộc đổ về nhà nhiều hơn thường lệ.

Về đường tình duyên, người độc thân sẽ có cuộc gặp gỡ đầy kích thích, nhưng phải suy nghĩ kỹ lưỡng và nghiêm túc để tìm ra những gì bạn muốn. Trong gia đình nên cố gắng thiết lập sự hòa thuận, và bạn sẽ thành công trong việc tạo ra một bầu không khí gia đình ấm áp.

Bạn sẽ thành công trong việc xử lý tất cả các công việc. Mối quan hệ đồng nghiệp có sự hài hòa. hãy giúp đỡ đồng nghiệp khi họ yêu cầu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong tuần mới sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Bạn muốn đổi mới trong công việc và cả cuộc sống gia đình. Trong tình yêu, sẽ có sự ghen tuông. Với con cái bạn không hiểu phản ứng của con bạn chút nào. Hãy kiên nhẫn, mọi thứ sẽ tự sắp xếp.

Tử vi tuần mới cũng dự báo bạn sợ hãi liên quan đến thu nhập tài chính. Tuy nhiên, không phải bằng cách tham gia vào các khoản đầu tư rủi ro cao mà bạn sẽ có thể tự cứu mình khỏi nguy hiểm. Đừng nghĩ về tương lai quá xa

Tuổi Dần

Tử vi tuần này khuyên bạn nếu muốn tăng cường trái phiếu trong đầu tư. Bây giờ sẽ là thời điểm hoàn hảo để bạn thực hiện nhưng nên tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề của bạn.

Bạn dành một số khoảnh khắc tốt với một người bạn cũ. Nhưng điều này sẽ làm bạn dễ bị tổn thương khi họ lợi dụng lòng tốt của bạn. Hãy mở lòng với mối quan hệ hiện tại, sẽ có những trải nghiệm hài hòa.

Hoàn cảnh thuận lợi sẽ cho phép bạn tiến bộ với những bước khổng lồ trong hoạt động nghề nghiệp. Nếu có sự quá tải trong công việc nên yêu cầu sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên.

Bạn sẽ một lần nữa cảm thấy lo lắng về sức khỏe. Hãy hỏi bác sĩ về những gì bạn đang gặp phải.

Tuổi Mão

Những ngôi sao may mắn sẽ bảo vệ bạn, và không có gì nghiêm trọng khiến bạn thất vọng. Trong công việc, bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp, cấp trên.

Khả năng gặp gỡ với người phối ngẫu hoặc đối tác của bạn. Cố gắng khéo léo hơn để cải thiện mọi thứ. Tình yêu cần sự cảm thông và chia sẻ của cả 2 bạn.

Tử vi tuần mới cho rằng, bạn có thể tin tưởng vào một số hỗ trợ thân thiện có giá trị, sẽ cung cấp cho bạn phương tiện để thực hiện một dự án mà bạn sẽ tiến đến thành công.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần cho thấy, công việc của tuổi Thìn gặp chút trục trặc, nguyên nhân là con giáp này không biết tự lượng sức mình nên gặp phải rắc rối.

Bản mệnh không tuân thủ những quy định đưa ra, làm mọi việc theo ý mình nên cuối cùng phải gánh chịu hậu quả. Hơn thế nữa lại bị hung tính đeo bám mang theo tiểu nhân quấy phá, cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết.

Vận trình tài lộc trong tuần thăng trầm bất ổn, có điềm báo mất tiền nên tuổi Thìn cần hết sức thận trọng. Có thể là chuyện không may bất ngờ xảy ra nhưng cũng có thể là do sai lầm của chính bản mệnh nên phải trả giá bằng tiền bạc mất bao công sức mới kiếm được. Cũng may vẫn có cát tinh trợ giúp nên số tiền mà con giáp này đánh mất không quá lớn, thậm chí sau đó còn kiếm được một khoản bù đắp lại.

Chuyện làm ăn buôn bán khá thuận lợi, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít. Với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, hãy ăn mừng vì công việc đang phát triển rất tốt. Doanh thu tăng đều đặn, các hợp đồng được kí kết đúng theo đúng kế hoạch một cách thuận lợi.

Nhìn chung, tuần này của tuổi Thìn vẫn khá là may mắn, ngoài chút rắc rối về tiền bạc thì vận trình tình duyên nở rộ, người độc thân được không ít người theo đuổi cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao, thậm chí đôi bên còn nguyện cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Bạn có trách nhiệm tuân thủ các cam kết của mình trong công việc. Ngay cả khi những dự kiến vượt quá mức khả năng. bạn vẫn khéo léo hoàn thành một cách dễ dàng. Uy tín của bạn được nâng cao.

Một không khí lãng mạn đang ngự trị và trái tim của bạn sẽ rực cháy. Có sự phù hợp về mặc cảm xúc và tình cảm. Tình yêu có sự trãi nghiệm thú vị và thăng hoa.

Trong gia đình, đừng chạm vào ngân sách của họ để thỏa mãn một trong những mong muốn của bạn, nếu không sẽ có căng thẳng xảy ra.

Không tham gia vào các dự án rủi ro. Điều này không có lợi sẽ có những lỗ hỏng trong các dự án mà bạn nghĩ là đơn giản.

Nếu bị cân nặng quá mức, hãy thử các phương pháp giảm cân. Thể hiện sự tôn trọng đối với người cao tuổi.

Tuổi Ngọ

Trong hôn nhân xảy ra những cuộc cãi vã có sự nặng nề xen kẽ trong gia đình. Nhưng con cái sẽ là những người đầu tiên phải chịu đựng tình huống này. Với người độc thân hãy cố gắng biết chính xác những gì bạn muốn, đừng đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

Tử vi tuần mới 2-8/12/2024 nhận thấy sức khỏe hưng thịnh, nhưng cần một giấc ngủ sẽ tốt hơn.

Đồng nghiệp sẽ cho bạn lời khuyên rất hữu ích liên quan đến công việc .Kiên nhẫn, thận trọng và nổ lực giúp bạn có sự tiến bộ đáng kể. Nhưng hãy cẩn thận với các cuộc đụng độ với một số đồng nghiệp bất đồng về những gì bạn làm.

Tài chính dưới một ngôi sao may mắn. Bạn có thể lựa chọn những khoản đầu tư tốt cho mình. Có thể mua sắm trong thời gian này vì tài chính được đảm bảo.

Tuổi Mùi

Bạn cần phải tôn trọng các thành viên trong gia đình, để họ có thể hành động theo cách riêng của họ. Nếu không, nguy cơ căng thẳng là không tránh khỏi. Với người độc thân bạn cảm nhận có sự khác biệt và không tương thích lẫn nhau trong mối quan hệ. Nên kiên nhẫn chia sẻ để tình yêu có sự trọn vẹn.

Nên sử dụng tốt năng lượng của bạn trong công việc, điều này sẽ mang lại thành công trong một số dự án khó khăn. Bạn có xu hướng áp đặt quan điểm của mình lên đồng nghiệp, điều này không được đánh giá cao và đồng thuận.

Tài chính không tốt. Nên trì hoãn các khoản đầu tư vì có nguy cơ thua lỗ. Cẩn thận các lời khuyên bạn nhận được vì có thể sai lệch.

Tuổi Thân

Tử vi con giáp tuần mới chỉ ra rằng, đường tài lộc của tuổi Thân khá sáng, có thể kiếm được một số tiền không nhỏ về tay. Song kiếm được càng nhiều thì lại phải tiêu nhiều, đầu tuần con giáp này không có nhu cầu gì nhưng cuối tuần lại muốn mua sắm nên dễ chi tiêu thái quá.

Trong công việc con giáp này cũng khá lơ là, làm việc tùy hứng, không tuân thủ các quy định đề ra nên bị cấp trên phê bình, cơ hội để thể hiện bản thân cũng không còn.

Bản mệnh nên cố gắng tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn để giành được những gì mình muốn. Việc cần làm lúc này là tính toán thật cụ thể, nhìn lại những kế hoạch và mục tiêu phải đạt được trong tương lai, tránh đầu tư sa đà.

Đây là một tuần nhiều tổn thất với con giáp này. Chưa kể đến sự nghiệp không được suôn sẻ mà tuổi Thân còn thường xuyên phải đối mặt với những mất mát. Cũng may bản mệnh có cát tinh soi chiếu, lại thêm quý nhân trợ giúp nên công việc tiến được giải quyết ổn thỏa.

Nếu suy nghĩ và hành động theo chiều hướng tích cực thì trong khó khăn sẽ nhìn ra cơ hội, tự mở ra con đường phát triển cho mình.

Phương diện tình cảm không được tốt cho lắm, đây cũng là điều khiến tuổi Thân trăn trở trong thời gian này. Tuy nhiên nữ mệnh sẽ có khả năng được hạnh phúc trong tuần này hơn là nam mệnh. Nhưng dù gì đi nữa thì con giáp này cũng cần phải tìm cách cân bằng lại cuộc sống của mình, chớ để bản thân sau này hối hận.

Tuổi Dậu

Bạn đang sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời với những người thân. Trong tình yêu, đừng tin quá nhiều vào ông già Noel để ngăn chặn những thất vọng tàn khốc, giữ ý thức của bạn về thực tế. Bạn sẽ thực hiện những cuộc chinh phục đầy mê hoặc, nhưng chúng khá phù du.

Bạn muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhưng đừng đi quá xa với tài chính. Bạn có khả năng phát triển tình hình vật chất và sự chuyên nghiệp nhờ vào kỹ năng chiến thuật tuyệt vời của mình. Nên tiến hành thận trọng và lao về phía trước, có thể chấp nhận một số rủi ro nhưng điều này vẫn nằm trong dự tính của bạn.

Bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp. Nếu gặp phải khó khăn hãy bình tĩnh và kiên nhẫn xử lý mọi việc. Điều này sẽ mang lại một hướng tích cực cho bạn trong công việc.

Tuổi Tuất

Bạn có thể tạo ra những mối quan hệ thân thiện mới dưới dấu hiệu của sự tốt bụng. Một tuần cực kỳ thuận lợi cho các vấn đề của trái tim. Bạn sẽ sống trong một tình yêu màu hồng. Trong gia đình, bạn buộc phải cân nhắc quan điểm của người thân. Giải quyết các cuộc đàm phán xày ra.

Thời điểm lý tưởng để thực hiện các giao dịch tài chính. Nhưng phải cẩn thận hơn bình thường. Tài chính cho phép bạn mua một số món hàng có giá trị lớn như: một ngôi nhà hoặc một chiếc xe hơi. Điều này không phải là vấn đề lớn với tài chính hiện tại của bạn.

Nên quan tâm đến sức khỏe, bạn đang nghi ngờ về tính an toàn của một số thực phẩm. Trên thực tế, chúng được kiểm soát rất nghiêm ngặt và sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cho sức khỏe.

Tuổi Hợi

Trong tình yêu mọi thứ sẽ không dễ dàng trong tuần này. Bạn sẽ trải qua những giây phút căng thẳng, vỡ mộng và xung đột với người phối ngẫu. Nếu trái tim của bạn tự do, bạn sẽ có cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng trong cuộc họp mặt tại nhà của người thân.

Tử vi tuần mới 2-8/12/2024 báo rằng, sức đề kháng để chống lại nhiễm trùng, vi khuẩn và virus sẽ bị giảm. Do đó, nên tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Công việc đang gặp khó khăn nên lập kế hoạch và cẩn thận hơn. Nói với đồng nghiệp và cấp trên về những trở ngại, họ sẽ có giải pháp cho bạn.

Tránh đầu tư lớn vào hiện tại. Hãy chuẩn bị tốt mọi thứ và chờ hoàn cảnh thích hợp, sẽ thực hiện chúng.

* Thông tin mang tính tham khảo và chiêm nghiệm!.