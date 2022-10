Đấu trí - Tập 57: Đông “chỉ điểm” Boss, muốn Vũ đảm bảo tính mạng cho mình

Sau một thời gian điều tra, đội của Vũ (Thanh Sơn) tìm được chứng cứ cho thấy chính Bốc - quản lý kho hàng của TN Mobile - là người cho nổ tung cho kho hàng chứa hàng chục nghìn chiếc điện thoại. Bốc ban đầu chối bay chối biến nhưng khi nhìn thấy bức ảnh chụp cảnh hắn đích thân đi mua xăng, Bốc không còn lời nào để biện minh cho mình. Bốc khai chính Hiếu - Giám đốc TN Mobile - đã lệnh cho hắn làm việc này.

Liên quan đến TN Mobile, Đinh Hoàng Đức (Vĩnh Xương) bị vợ tra hỏi sự thật. Thủy không thể ngờ rằng chồng mình là người đứng sau thâu tóm TN Mobile. Thủy muốn nghe Đức nói ra hết mọi việc và nghi ngờ chồng có mục đích riêng khi cho chú Hoàng (NSND Trần Nhượng) nhiều cổ phần và còn liên tục giục bán số cổ phần đang nắm giữ ở TN Mobile. Đức vẫn khăng khăng chẳng có sự thật nào hết và nổi đóa với vợ, trách Thủy không quan tâm đến chồng con mà chỉ nghĩ đến chú.

Theo điều tra của đội 1, dòng tiền từ TN Mobile sẽ được chuyển vào 2 quỹ đầu tư là NanDo và quỹ đầu tư tài chính Việt Nam. Sau đó, một phần số tiền từ 2 quỹ này sẽ chuyển về Đông Bình, rơi vào tay một số cá nhân và các quỹ đất ven đường Hòa Đông 1, Hòa Đông 2. Một khoản lớn tiền sẽ chuyển vào Harris - nơi được nhận định 99% thuộc sở hữu của Đinh Hoàng Đức nhưng đứng tên một người khác. Từ Harris, dòng tiền sẽ được chuyển sang một công ty ở nước ngoài là Pacific - nơi con trai lớn của Đức đang làm việc.

"Câu hỏi đặt ra bây giờ, tiền sau khi vào Pacific liệu có quay ngược trở về Đông Bình thông qua các dự án khống hay không? Nếu có, Đông An có liên quan gì không?" - Vũ đặt nghi vấn. Vũ trao đổi với Hào (Tô Dũng) về nhiệm vụ tiếp theo của đội 1 là phải điều tra tất cả các hoạt động có vốn đầu tư nước ngoài từ Pacific vào Đông Bình.

Về quỹ đầu tư Đông An, Phong (Xuân Phúc) điều tra được quỹ này không chỉ đầu tư vào Hùng Đơn mà còn đầu tư vào một số lĩnh vực khác ở Đông Bình. Trần Đức Đông (Lý Chí Huy) - Giám đốc Đông An - lại là người có cổ phần lớn nhất tại Công ty Alpha của Trần Hoàng. Phong thắc mắc lý do Đông hẹn gặp Vũ là gì, phải chăng là muốn tìm kiếm một sự bảo đảm cho việc làm ăn?

Trong cuộc gặp với Đông, Vũ được Đông xin lỗi khi đã cư xử không phải với Lam (Lương Thu Trang) vì phát hiện ra Lam đặt máy ghi âm trong phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, chuyện này Lam không hề kể lại với Vũ. Đông nói với Vũ quyền lợi trong làm ăn của mình đang xuống vực, chỉ có Vũ là người duy nhất có thể kéo Đông lên. Đông biết Vũ và các đồng nghiệp đang rơi vào tình thế rối ren liên quan đến vụ buôn lậu của Thịnh Gia. Vũ đã tìm ra sự liên quan đến vụ cháy ở kho hàng nên rất muốn chạm tay vào điểm trọng yếu.

Mọi việc điều tra của cơ quan công an Đông đều nắm rõ. Đông còn nhắc đến chuyện anh rể của Vũ đánh tráo vật liệu của công ty Alpha để ra điều kiện với Vũ. Đông thừa nhận bản thân mình và cả ông Hoàng hay Hiếu cũng chỉ là những kẻ làm thuê, chỉ là con tốt trong một ván cờ. Đông khẳng định nếu Vũ tin những gì Đông vừa nói thì sẽ chỉ ra ai mới là kẻ chủ mưu thực sự. Lúc này, Vũ cũng hỏi thẳng Đông: "Boss là ai?". Đông không trả lời ngay mà ra điều kiện với Vũ rằng mình muốn có một sự bảo đảm về tính mạng và tất cả quyền lợi đã đầu tư vào Đông Bình.

Tiếp tục thẩm vấn Thảo (Thuý An) - kế toán trưởng TN Mobile, Vũ hỏi Thảo về những dữ liệu chưa rõ ràng có trong chiếc usb mà Thảo đã sao lưu lại toàn bộ các khoản tài chính của TN Mobile. Thảo khẳng định đã thành khẩn khai hết mọi chuyện, ngoài những dữ liệu lưu trong usb, Thảo không biết thêm điều gì.

Vũ hỏi Thảo về những nguồn tiền ra - vào từ TN Mobile khi những khoản thu - chi thông thường không có trong những dữ liệu Thảo đã lưu. Thảo nói cô thực hiện việc này trên một phần mềm khác. "Ý của chị là chỉ những thông tin quan trọng thì mới được thực hiện và sao lưu trên TNS?" - câu hỏi của Vũ khiến Thảo chột dạ.

Việc Đông "chỉ điểm" Boss cho Vũ liệu có âm mưu nào phía sau? Thảo sẽ trả lời câu hỏi của Vũ ra sao?