Đặt bánh sinh nhật đẹp long lanh giá 695k, cô gái Sài Gòn nhận về chiếc bánh trang trí như trò đùa, còn bị nhân viên tiệm mắng xối xả, khích bác "cứ bóc phốt đi"?

Mặc dù không muốn "bóc phốt" tiệm bánh vì hôm nay là ngày vui của cả gia đình, tuy nhiên cô nàng Nhật Uyên (Sài Gòn) đã buộc phải lên tiếng để cảnh báo về thái độ phục vụ của tiệm bánh tên B. - có địa chỉ tại quận Phú Nhuận. Sau khi chia sẻ sự cố vừa gặp phải hôm nay, câu chuyện của Nhật Uyên đã thu hút sự bàn tán của khá nhiều người.

"Sáng nay tâm trạng khá háo hức vì hôm nay sinh nhật mẹ em. 4 chị em em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu một. Về phần đặt bánh, em tham khảo nhiều chỗ nhưng ấn tượng về chỗ này nên quyết định đặt size to nhất với giá 695.000 đồng. Khi nhận bánh thì thật lòng mà nói có thất vọng vì bánh không giống như hình mong đợi (không có sốt cheese chảy xuống).

Chiếc bánh mẫu mà gia đình Uyên háo hức chờ đợi...

... và chiếc bánh thực tế cô nàng mới nhận sáng nay có phần trang trí mặt bánh khác hẳn.

Cũng sợ hay do em khó tính quá nên em phải khảo sát ý kiến xung quanh. Kết quả là hỏi 10 người thì 10 câu trả lời đều không giống. Còn vị bánh như thế nào em khoan nói tới, có khi bánh ngon thì sao đúng không? Nhưng cái cách mà bạn bên đó trả lời em thì thật sự không chấp nhận nổi. Kinh doanh buôn bán mà nói chuyện giọng như mẹ thiên hạ, mặc dù em cũng đang cố hết sức nói chuyện lịch sự nhất có thể.

Em cũng không có ý định đăng lên mà shop muốn em đăng để vừa lòng nên mặc dù áy náy lắm mà vẫn ráng đăng cho bạn chủ á. Mục đích cũng chỉ để cảnh báo với mọi người, bạn bè xung quanh em nếu tính đặt bánh ở đây nhớ đọc kỹ, lựa hình kỹ, dặn kỹ càng là decor như hình nha. Với nhớ nói chuyện đàng hoàng chứ không bạn chủ ở đây bạn táp vô mặt".

Rất nhiều người cảm thấy sốc khi đọc những đoạn tin nhắn đối đáp giữa Nhật Uyên và tiệm bánh B. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn khen cô nàng quá bình tĩnh khi bị nhân viên tiệm bánh chửi ngược lại xối xả như vậy. Sự thiếu tôn trọng trong lời lẽ của phía tiệm bánh khiến dân mạng tròn mắt nghĩ không biết đâu mới là người sai đây (?!?) Hơn nữa, với mức giá 700 nghìn thì có vô số lựa chọn khác vừa ngon vừa đẹp hơn.

Nhật Uyên cho biết, từ lúc phản hồi với tiệm bánh và nhận về những lời đáp trả khá "cọc" như trên thì gia đình cô nàng đã quyết định cất chiếc bánh sinh nhật đắt đỏ ấy đi, không mang ra làm tiệc nữa. Cô không phàn nàn về chất lượng bánh, chỉ thắc mắc với tiệm về việc trang trí khác với ảnh mẫu thôi mà lại nhận về cục tức không thể trôi được.

"Vì là ngày sinh nhật mẹ mình nên mình muốn mọi thứ hoàn hảo thôi. Khi nhận bánh mình cũng nghĩ do đặt không đúng chỗ, và có thể chủ tiệm quên giao kèm bịch sốt cheese nên mình muốn hỏi cho rõ thôi. Nhưng mọi người thấy rõ ràng cách nói chuyện thách thức nên buộc mình phải đưa lên để mọi người tránh thôi".

Nhân viên tiệm bánh đáp trả khiến khách "vuốt mặt không kịp".

Kết quả, Uyên đành im lặng vì tiệm bánh không nhận lỗi sai.

Liên hệ với chủ tiệm bánh B. để xác minh, anh thừa nhận đã biết sự cố trên từ sáng, nhưng do bận rộn nhiều việc nên chưa liên hệ trực tiếp được với khách hàng là Nhật Uyên. Theo chủ tiệm giải thích thì có thể do 2 bên hiểu nhầm, và chiếc bánh do tiệm giao sáng nay vẫn giống mẫu, chất lượng cũng không tệ, chỉ khác nguyên liệu trang trí tùy theo ngày, khách hàng mua bánh chưa từng có ai phàn nàn ngoài Nhật Uyên. Việc nguyên liệu không giống mẫu đã được ghi chú rõ trên ảnh bánh của cửa hàng.

Chủ tiệm cũng khẳng định, nhân viên trả lời tin nhắn của Uyên không xúc phạm hay nói lời thô tục với cô nàng, nhưng nhiều thành viên mạng đã vào page của tiệm bánh và chửi bới khá nặng lời. Hơn nữa, nhân viên tiệm cũng phải đứng nắng chờ khá lâu thì shipper mới đến lấy bánh.

Trước đó, Nhật Uyên cũng chia sẻ trùng khớp với lời của chủ quán: "Thứ nhất bên tiệm bán bánh nhưng lại không nhận giao cho khách, nên mình mới tự đặt Grab giao tới nhà. Thứ 2 tiền ship chỉ 13k, chú shipper giao đến là mình chạy xuống lấy liền, còn đưa chú hẳn 30k. Mình sẵn sàng gửi số điện thoại chú đó cho mọi người gọi hỏi luôn".

Hiện tại, câu chuyện chiếc bánh sinh nhật xa xỉ và nhân viên tiệm bánh phản ứng thô lỗ với khách hàng vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ khắp nơi, kéo nhau vào page của tiệm bánh để chỉ trích ồ ạt.